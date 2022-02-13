周 阳

北京冬奥会赛场上，许多瞬间令人感动：冰壶混双循环赛中国队对阵美国队的比赛结束后，中国队组合范苏圆/凌智为对方送上“冰墩墩”奥运纪念徽章，以此表达运动员之间的友好；在速度滑冰女子3000米比赛中，中国队小将阿合娜尔·阿达克冲过终点线后，伸手向同组第八次参加冬奥会的德国队选手克劳迪娅·佩希施泰因致以敬意；自由式滑雪女子大跳台决赛结束后，中国队选手谷爱凌向出现失误的法国运动员苔丝·勒德送去安慰。中国队运动员的表现，展现了风格，收获了友谊，赢得了赞誉。

体育是人类共通的语言。作为全球综合性体育盛会，北京冬奥会既是各代表队运动员同台竞技、相互切磋的舞台，也是促进交流、增进友谊的桥梁。以拿道德金牌、风格金牌、干净金牌为目标，中国运动员在赛场内胜不骄、败不馁，在赛场外尊重对手、自信友善。这是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克格言的诠释，是对中国“积极进取、开放包容、理性平和”国民心态的展示。

每一位中国队运动员，都是传递中国人民情谊的友好使者。北京冬奥会仍在继续，期待选手们在接下来的比赛中继续赛出水平，赛出风格，赛出风采。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 01 版）

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