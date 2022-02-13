新华社布达佩斯2月11日电（记者陈浩）匈牙利外交部长西雅尔多日前表示，在乌克兰局势持续紧张、北约向东欧增派部队之际，匈牙利不会在其领土上进一步接收北约部队。

西雅尔多在接受欧洲新闻电视台采访时强调，匈牙利部队已经在匈国土上部署，他们也是北约部队，因此不需要再增加额外部队。西雅尔多同时呼吁美国、欧盟和俄罗斯继续对话，以避免出现“最坏情况”。

匈牙利外交部新闻办公室11日表示，上述表态可被视为匈牙利政府的官方立场。

分析人士表示，匈牙利的立场与该地区部分国家有所不同。11日，罗马尼亚总统约翰尼斯在与北约秘书长斯托尔滕贝格一同视察罗东部米哈伊尔-科格尔尼恰努军事基地后表示，罗马尼亚与乌克兰拥有共同边界，“我们清楚地认识到当前的安全威胁”。

美国国防部2日宣布，将目前驻扎在德国的约1000名美军部署到罗马尼亚。据报道，首批100名美军士兵和部分驻德军事装备已于8日和9日抵罗，8架美国F16战斗机已于11日晚抵达。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：林惠芬）

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