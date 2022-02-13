新华社华盛顿2月11日电（记者邓仙来）美国总统拜登11日就所冻结的阿富汗中央银行在美资产签署行政令，计划将其中一半资产用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。阿富汗塔利班方面随即对此行政令表示谴责。

根据白宫针对这项行政令发布的说明，拜登要求将阿富汗央行约70亿美元的在美资产均分，一半将作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半则转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于帮助“阿富汗人民”，同时明确表示这些资产不会交还塔利班。

白宫称，许多“9·11”事件遇难者家属对阿富汗塔利班政权提起索赔诉讼，寻求从阿富汗央行在美资产中获得赔偿金，拜登政府支持相关诉求。

阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆11日谴责美国“窃取”阿富汗人民的财产。纳伊姆在社交媒体上发文表示，窃取阿富汗人民被冻结的资产表明美国“在人性和道德上已堕落到最低程度”。

2021年8月15日，塔利班武装进入并控制阿富汗首都喀布尔。拜登政府随即冻结了阿富汗央行的外汇储备。

“9·11”事件造成约3000人死亡，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的“基地”组织头目本·拉丹为幕后元凶，同年对阿富汗发动“反恐战争”。去年8月30日，美军全部撤离阿富汗。这场美国历史上最漫长的战争令阿富汗生灵涂炭，累计有3万多名阿平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。（参与记者：史先涛）

(责编：艾雯、燕勐)