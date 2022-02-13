人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美公布冻结阿富汗资产使用计划 塔利班谴责

2022年02月13日09:10 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿2月11日电（记者邓仙来）美国总统拜登11日就所冻结的阿富汗中央银行在美资产签署行政令，计划将其中一半资产用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。阿富汗塔利班方面随即对此行政令表示谴责。

根据白宫针对这项行政令发布的说明，拜登要求将阿富汗央行约70亿美元的在美资产均分，一半将作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半则转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于帮助“阿富汗人民”，同时明确表示这些资产不会交还塔利班。

白宫称，许多“9·11”事件遇难者家属对阿富汗塔利班政权提起索赔诉讼，寻求从阿富汗央行在美资产中获得赔偿金，拜登政府支持相关诉求。

阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆11日谴责美国“窃取”阿富汗人民的财产。纳伊姆在社交媒体上发文表示，窃取阿富汗人民被冻结的资产表明美国“在人性和道德上已堕落到最低程度”。

2021年8月15日，塔利班武装进入并控制阿富汗首都喀布尔。拜登政府随即冻结了阿富汗央行的外汇储备。

“9·11”事件造成约3000人死亡，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的“基地”组织头目本·拉丹为幕后元凶，同年对阿富汗发动“反恐战争”。去年8月30日，美军全部撤离阿富汗。这场美国历史上最漫长的战争令阿富汗生灵涂炭，累计有3万多名阿平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。（参与记者：史先涛）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部