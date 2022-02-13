新华社北京2月12日电 北京冬奥会各项赛事正在进行，精彩比赛给运动员和观众留下深刻印象。多国人士表示，体育不应受政治偏见干扰，北京冬奥会的成功举办消除了体育政治化的杂音，体现了奥林匹克运动团结友爱的精神，表达了人类追求和平的共同愿望。

奥运将各国人民团结在一起

土耳其滑雪协会主席阿塔坎·阿拉夫塔吉尔表示，在北京冬奥会上，运动员们在体育层面上竞争，赛后拥抱、致意，这是一种美好的场景。体育应专注于团结、友谊，不应被政治偏见侵扰。

北京冬奥会法国代表团团长、法国冰上运动协会主席佩沙拉说，各国运动员来到北京，就像重聚在一起的家人，参加一场全人类参与度广的冬季体育盛会。体育对未来有非常重要的影响，希望体育成为各国人民沟通的纽带。

国际奥委会委员、匈牙利前总统施米特·帕尔非常欣赏北京冬奥会“一起向未来”的口号，认为奥运关乎和平而非政治，奥运会将运动员们团聚在一起。人们团结在一起，一起向未来，这才是最重要的。

埃及奥委会秘书长谢里夫·埃里安表示，将奥运会政治化是冷战思维。现代奥运会超越了国别、肤色、民族、宗教、意识形态等界限，将全世界联接在一起，以奥运会为代表的国际体育交流已成为人与人、国家与国家之间的友谊之桥。

体育政治化违背《奥林匹克宪章》精神

国际奥委会副主席黄思绵表示，将奥运会政治化不会有任何结果，反而会影响为奥运会付出多年甚至一生努力的运动员。他说，相信奥运会可以搭建一座桥梁，而不是成为一堵墙。

在国际奥委会委员、哥斯达黎加前总统劳拉·钦奇利亚看来，体育能够帮助消除分歧、维护平等。奥运会不应成为搞政治操弄的舞台，将奥运会政治化的做法会给这一全球体育盛事带来风险。

德国前总理施罗德撰文说，将奥运会政治化，真正的受害者是为此准备很久的运动员。他指出，任何利用冬奥会向中国施压的企图都将以失败告终。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，几个世纪以来，体育一直帮助各国人民相互靠近、和睦相处。把体育当作政治施压武器的做法违背《奥林匹克宪章》精神，不可接受。

乌兹别克斯坦冬季体育协会执行董事胡尔希德·尤努索夫认为，将体育、奥运会政治化是错误、不可接受的，应将运动员的利益和权利放在第一位。

北京冬奥会体现人类和平愿望

白俄罗斯总统卢卡申科表示，体育应远离政治。“一起向未来”的口号反映了人类追求和平的愿望。北京冬奥会完全遵循奥林匹克精神。

津巴布韦奥委会主席塔巴尼·戈涅认为，北京冬奥会的举办是团结全世界的契机，他反对一些西方国家将奥运会政治化。戈涅表示，体育和政治不应混为一谈。相关国家应把重点放在参赛运动员身上，帮助他们在北京赛出好成绩。抛出与体育无关的议题，只会对运动员产生不利影响。

博茨瓦纳奥委会主席博桑·詹尼果表示，体育赛事不应是操纵政治议题的平台。他代表博茨瓦纳及非洲奥林匹克运动组织共同支持北京冬奥会。

日中友好协会顾问西园寺一晃、协会理事八木章联合撰文指出，奥运会是和平、友好和团结的体育盛典。人们通过体育运动跨越民族、国家、政治体制、宗教和意识形态的差异欢聚一堂，并通过加深友好达到实现和平相处的愿望。北京冬奥会成功举办，这是奥运精神的胜利，也是全世界爱好和平人们的胜利。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔撰文说，体育能够弥合不同历史、文明和意识形态间的分歧，增进国家间友好和全人类团结。将奥运会变成意识形态和地缘政治竞争舞台的企图与奥林匹克精神背道而驰，不得人心。预祝北京冬奥会取得圆满成功，奥运精神必将取得胜利。（参与记者：陈浩、胡晓光、滕军伟、张玉亮、白林、鲁金博、唐霁、肖亚卓、刘旸、王丽丽、王峰、沙达提、蔡国栋、吴丹妮、范小林）

(责编：艾雯、燕勐)