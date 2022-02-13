新华社华盛顿2月11日电 美国国会下属美国政府问责局近日在其发布的一份政府新冠疫情应对报告中，将美卫生与公共服务部应对突发公共卫生事件的领导力和协调力列为“高风险”，认为其在监管疫情救助资金及应对突发公共卫生事件方面有很大的改进空间。

这份报告是美国政府问责局针对联邦政府应对新冠疫情发布的第九份报告。过去10多年来，美国政府问责局一直就美卫生与公共服务部在准备和应对一系列突发公共卫生事件方面的领导作用进行报告，发现其履职能力一直存在缺陷。这些缺陷影响了美国过去应对包括H1N1流感、寨卡热、埃博拉出血热在内的流行病和飓风等极端天气事件，以及此次应对新冠疫情。

报告认为，更多极端天气事件频繁发生，新病毒不断涌现，与此次新冠疫情一样极具破坏性，对全球造成迫在眉睫的威胁，使得美卫生与公共服务部的能力缺陷令人忧虑。如果该机构不能对各种突发公共卫生事件做好充分准备，也会影响到全面复苏所需的时间和资源。

报告显示，自2007财年以来，美国政府问责局针对美卫生与公共服务部应对突发公共卫生事件的领导力和协调力提出了115项建议，美卫生与公共服务部回应了部分建议，但仍有一些未能做到，比如未能与美联邦紧急措施署共同制定计划，缓解疫情期间的供应链短缺问题；未能发布全面的、公众可用的病毒检测战略等。

报告说，美国政府问责局将美卫生与公共服务部应对突发公共卫生事件的领导力和协调力列入“高风险”列表，以期这一问题得到行政部门和国会的持续关注，增强美卫生与公共服务部应对未来突发公共卫生事件的领导力和协调力。

(责编：艾雯、燕勐)