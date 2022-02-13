近些天来，来自世界各地的冰雪健儿们齐聚北京，各项冬奥赛事正如火如荼地进行中。

在全球疫情形势严峻的背景下，中国严谨、细致、周到的防疫工作，让参加冬奥会的外国运动员以及国际奥委会官员、专家们感受到了切实的安全感，他们纷纷在各种场合上晒起了自己的亲身感受。

英国单板滑雪运动员凯蒂·奥默罗德在Tik Tok上分享了自己来华第一天的经历。

她一落地就立马进行了核酸检测，随后进入闭环管理，马不停蹄地乘坐班车进入了奥运村。

爱沙尼亚滑雪运动员凯莉·西尔达鲁则在Tik Tok上分享了自己在奥运村的用餐体验。

在她的视频中可以看到，餐厅准备了手套、洗手液等消毒用品。

在冬奥村，提供消毒服务的还有不少高科技产品。德国单板滑雪运动员莱昂·沃肯施佩格在Tik Tok上向网友展示了消杀机器人。

他感慨道，“我从未感到有哪里比这里更安全。”

出于防疫需要，例行的核酸检测必不可少。对此，美国冰壶运动员克里斯托弗·普利斯在推特上分享了他的感受：“美好的晨间例行核酸检测。虽然不是特别有趣，但很高兴做这些检测，因为这让我们在冬奥村和比赛期间有安全感。”

捷克运动员娜塔莉也说，这是为了确保每个人都是安全的，可以顺利完成比赛。尽管所有参加冬奥会的运动员都必须处于闭环内，但她并不觉得自己在“狭小的泡泡”中。“冬奥村面积很大，运动员可以在这里散步1小时，还会发现一些之前没去过的地方。”

除了运动员们的各种点赞，北京冬奥会完善的防疫工作也获得了国际奥委会和医疗专家的高度肯定和赞赏。

国际奥委会主席巴赫认为，北京冬奥会最终如期举办，尤其是在当前奥密克戎毒株在世界蔓延的情况下，再次彰显了中国的决心、高效与活力。“我们看到了中国应对疫情的决心，以及中国在防疫方面取得的成功。”

北京冬奥会医疗专家组首席专家布莱恩·麦克洛斯基也对北京冬奥会的防疫措施予以了高度评价。他说，从他抵达首都机场的那一刻就感受到了北京冬奥会防疫措施的有效和高效，在进入闭环生活的这几天，他进一步对北京冬奥会将是一届安全的赛事充满信心。

“可以说，我们在世界上最安全的地方。”麦克洛斯基感慨道。

(责编：艾雯、杨牧)