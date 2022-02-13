新华社巴黎2月12日电（记者唐霁）法国总统马克龙12日分别与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基和德国总理朔尔茨通电话，就乌克兰局势等问题交换意见。

法国总统府12日发表公报说，马克龙和普京当天的通话是法俄领导人7日会晤的延续。双方讨论了推进落实明斯克协议的途径及有关欧洲安全与稳定等的问题，并表示愿继续就此进行对话。马克龙向普京转达了欧盟国家等对当前局势的担忧。

在与泽连斯基通话时，马克龙重申法国对乌克兰国家主权和领土完整的支持。两国领导人希望继续在“诺曼底模式”下开展对话，落实明斯克协议并就乌克兰东部顿巴斯地区达成持久解决方案。

公报说，马克龙与朔尔茨当天通电话是法德两国在乌克兰危机中紧密协调的一部分，表明两国立场一致。两国将在“诺曼底模式”下就乌克兰问题开展下一阶段的讨论，以维护欧洲集体安全。

另据俄罗斯总统网站消息，普京12日应约与马克龙通电话，就对俄安全提供长期法律保障、解决乌克兰内部冲突僵局等问题深入交换意见。普京表示，美国和北约对俄方提出的安全保障建议缺乏实质性回应，西方主要国家不愿推动乌克兰当局执行明斯克协议。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。为解决冲突，俄乌德法四国领导人2014年6月在法国诺曼底举行磋商，开创了解决乌东问题的“诺曼底模式”四方会谈。经国际社会斡旋，乌克兰冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此后，乌东地区大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。（参与记者：华迪）

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