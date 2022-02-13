本报记者 邹 松

坦桑尼亚桑给巴尔地区活跃着一支中国医疗队，队员们以精湛的医术和医者仁心赢得了当地民众的信任。

“中国医生的医术令人钦佩，他们的热心让人感动！”阿卜杜拉·姆才医院院长哈吉说。不久前，中国援助桑给巴尔第三十一批医疗队为当地患者完成了两例腹腔镜手术，这是该医院最早的微创外科手术，令哈吉感慨不已。

28岁的姑娘马查诺不敢相信，自己前一天还在手术室接受手术，第二天就能下地活动了，手术在她腹部留下的创口很小。“我很庆幸能在家门口接受最先进的治疗。这要感谢中国医生。”

1964年，中国向桑给巴尔派出首批医疗队，由江苏省对口支援。多年来，中国共向桑给巴尔派出约800人次的医疗团队，在当地实施各类手术数万台，并为当地培养了大批医疗技术骨干。

“按照惯例，我们和上批队伍交接后就在当地开展义诊。”第三十一批援桑医疗队队长瞿利帅说。由于当地医护人员短缺，拥有正规执照的医生更少，得知中国专家到来，很多人早早排着长队等待就诊。4个小时的义诊，往往要接诊超过100位患者。“义诊发现的问题，能立即处理的就现场处理，不能当即处理的也要想办法尽快解决。”瞿利帅说。

除了义诊，医疗队还努力帮助当地改善医疗条件，培训医护人员。最近，医疗队在阿卜杜拉·姆才医院连续进行了两次大手术。为确保手术成功，医护人员多次走访患者，了解他们的身体状况。医疗队与国内保持沟通，及时调配先进的手术器械设备，解决当地设备不足问题。

“中国医生总在我们最需要时出现。”哈吉院长对中国医疗队长期以来的出色工作深表感谢。在他看来，中国医生在阿卜杜拉·姆才医院做的一例例成功的手术，是送给医院建院5周年最好的礼物。

坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，多年来，中国向桑给巴尔派遣医疗队，援建医院和重症监护病房，并提供大批医疗物资和药品。新冠肺炎疫情防控期间，中方及时提供抗疫物资，援助新冠疫苗，有力支持了桑给巴尔抗疫工作，“中国对促进桑给巴尔医疗卫生事业发展发挥了举足轻重的作用”。

（本报约翰内斯堡2月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 03 版）

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