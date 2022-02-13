本报记者 赵益普

2月，柬埔寨首都金边天气炎热。在市区一家排球训练馆内，柬埔寨国家男子排球队仍在坚持训练，全力备战即将到来的东南亚运动会。“砰砰”的击球声此起彼伏，汗水顺着队员们的脸颊滴落在地板上。

“拦网动作要规范！”“注意两点进攻！”“防守中及时落位！”……训练场边，来自中国的柬埔寨男排教练李俊正用柬语进行指导。

2018年8月，应柬埔寨排球联盟邀请，中国国家体育总局委派福建省体育局排球教练李俊赴柬执教。排球并非柬埔寨的传统优势体育项目，职业排球运动在柬发展比较缓慢，目前柬全国只有5支职业男子排球队，柬埔寨男排便是以其中一支球队为班底组建的。

“我刚来时，大部分队员的发球、拦网、移动等基本动作都不太规范，不科学的训练方法导致队员们体能问题很大。”李俊说，前半年，他下大力气帮助柬埔寨男排队员规范动作。柬埔寨男排队员司纳对训练效果深有体会。几年前，司纳曾在泰国职业排球队效力，但只能打替补，整个赛季都没机会出场比赛。2019年4月，司纳入选柬埔寨男排，在李俊的精心指导下，司纳纠正了自己的击球动作，同时强化了核心力量训练，提升了弹跳能力。当年底，司纳再次征战泰国国内联赛，不但迎来了上场机会，而且表现优异。

“一年的时间能有这样的变化，离不开教练的悉心指导和严格要求。”司纳说，全队都很感谢中国教练的严格指导，大家都认识到，规范的动作和科学的训练方法可以提高比赛中的稳定性和成功率，事半功倍。“现在，我们更有信心，已经做好准备在东南亚运动会上和对手们‘掰手腕’了！”

3年多来，李俊带领柬埔寨男排开展日常训练，并多次带队赴中国、泰国等国进行海外拉练及热身。“球场形势瞬息万变，能直接和队员沟通很重要。”李俊说，为此，他向队内翻译学了一些常用的柬语技战术表达。2019年，柬埔寨男排在东南亚运动会上取得第六名的历史最佳成绩。“柬埔寨是2023年东南亚运动会的东道主，全国上下都很重视这次运动会。”李俊告诉记者，“人们都希望柬埔寨男排在东南亚赛出名气。”

今年春节期间，李俊选择留在柬埔寨帮助队伍训练提升。“这已经是我在柬埔寨度过的第四个春节假期了，虽然难免对家人感到亏欠，但这份工作是祖国交给我的任务，我要努力把它完成好。”李俊表示，“我很自豪，中国的体育事业蒸蒸日上，我在异国他乡也要为中柬体育交流贡献力量。”

（本报曼谷2月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 03 版）

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