托尼·卡鲁鲁

北京冬奥会的成功举办，必将提振人类应对全球性挑战的信心

北京冬奥会是全球体育盛会，吸引了世界目光。作为主办方，中国克服新冠肺炎疫情影响，为确保北京冬奥会如期如约顺利举办付出了巨大努力。北京冬奥会将成为一个优秀范本，引领全球体育赛事管理水平不断提升。北京冬奥会的成功举办表明，世界各国人民团结一心，能够应对人类面临的全球性挑战。

奥运会的主角是运动员，他们只有在安全、健康的情况下才能最大限度地发挥出潜力。在北京冬奥会筹办和组织过程中，中国始终把确保运动员安全参赛作为重中之重，投入大量资源守护运动员的健康。北京冬奥会在疫情防控方面做了充分准备，最大程度降低了运动员在赛时感染新冠病毒的风险。中国还在最大程度降低北京冬奥会碳排放、提升远程观赛体验等方面付出巨大努力。相信经过精心筹备、周到安排，体现绿色、创新的北京冬奥会必将取得圆满成功。

北京冬奥会为各国开展交流合作提供了重要契机。各国运动员和体育官员等有机会在北京冬奥会期间体验中国文化。借助北京冬奥会平台，各国还可以开展体育交流合作和技术知识共享等活动。相信在北京冬奥会期间，无数新的友谊纽带将建立起来。

北京冬奥会开幕前，肯尼亚国家奥委会主席保罗·特加特向北京冬奥组委致亲笔贺信，表达对北京冬奥会成功举办的信心，并希望以北京冬奥会为契机，推动肯中体育交流与合作进一步发展，期待双方携手弘扬奥林匹克精神，为促进各国团结与合作而努力。他说，在新冠肺炎疫情肆虐全球之时，北京冬奥会不仅是一场弘扬世界文化多样性的全球盛会，更是一股团结各国人民共同战胜疫情、携手应对全球性挑战的磅礴力量。

各国在奥林匹克大家庭中相互尊重、团结合作，这正是奥林匹克运动的魅力所在。在当前国际形势下，北京冬奥会展现的团结合作精神弥足珍贵。北京冬奥会的成功举办，必将提振人类应对全球性挑战的信心。它是一座温暖的灯塔，给全世界数十亿人民带来希望和信心。

（作者为肯尼亚国家奥委会项目和行政主管）

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)