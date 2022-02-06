新华社北京2月6日电 2月5日，国务委员兼外长王毅分别会见蒙古国外长巴特策策格、联合国秘书长古特雷斯、世界卫生组织总干事谭德塞。

在会见巴特策策格时，王毅说，感谢蒙古国政府和人民始终坚定支持中方办好冬奥会。中蒙互为重要近邻，双方要继续巩固政治互信，相互尊重主权独立和领土完整，支持对方维护核心利益和重大关切，不断充实中蒙全面战略伙伴关系内涵。

巴特策策格祝贺中方克服疫情挑战如期成功举办北京冬奥会，表示蒙方将同中方全面落实双方政治共识，进一步对接发展战略，拓展各领域务实合作。

在会见古特雷斯时，王毅说，相信在各方共同努力下，北京冬奥会将取得圆满成功，兑现为世界呈现一届简约、安全、精彩体育盛会的庄重承诺。中方愿继续支持秘书长和秘书处工作，为联合国事业作出积极贡献，愿同联合国加强国际发展合作，推进落实全球发展倡议。

古特雷斯说，当前国际形势动荡，此时弘扬奥运的团结互助精神比以往任何时候都更加重要。习近平主席提出全球发展倡议正当其时，联合国予以明确支持并愿与中国就此开展合作，同各国一道推进落实。

谭德塞在会见时说，北京冬奥会为疫情下的世界带来了团结、和平和希望，将助力大家渡过当前的艰难时刻。愿继续同中方加强卫生领域合作，期待并相信中方将为实现全球新冠疫苗70％的接种目标发挥重要作用。

王毅说，中方支持世卫组织提出的“全球疫苗接种战略”，愿与世卫组织就弥合免疫鸿沟、实现发展中国家疫苗可及性可负担性加强合作，为全球彻底战胜疫情作出应有贡献，共同建设人类卫生健康共同体。

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