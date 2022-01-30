新华社布宜诺斯艾利斯1月29日电 通讯：浪漫巴士开启阿根廷首都庆新春迎冬奥活动

新华社记者倪瑞捷

28日，一辆印着生肖虎和北京冬奥会标志的双层旅游巴士从阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的中国城驶向阿根廷地标性建筑方尖碑，标志着一系列庆祝中国农历新年以及冬奥会的活动在这个距离中国遥远的国度拉开帷幕。

在中国城停靠的双层巴士前，当地华人林文正作为此次活动主持人宣布，由中国驻阿根廷大使馆主办的第四届“中国春节文化之旅”启动，将于1月28日至2月12日带给阿根廷民众一场场文化、艺术和美食的非凡体验。

当日的中国城洋溢着热闹的节日气氛。由阿根廷中国文化爱好者们带来的舞龙舞狮表演吸引游客纷纷驻足观看，华侨华人组成的腰鼓队得到了人们的热情掌声，首都政府官员前来为活动助阵。

黄色的双层巴士外观被精心设计，有金黄色的生肖虎图案，有北京冬奥会会徽和奥运五环，有西班牙语写的农历虎年，有“中国春节文化之旅”活动的官方网址。

媒体和市民代表登上装扮一新的旅游巴士，途经布宜诺斯艾利斯孔子像，抵达方尖碑。一场精心策划的快闪表演在这里上演，将当天庆新春迎冬奥的活动推向高潮。

舞龙舞狮队跟随巴士来到方尖碑，再一次展示了中国新年热闹喜庆的氛围；另一侧的中阿太极爱好者们则表现出中国文化中“静”的一面；随后，极具阿根廷本土特色的探戈表演登场，中阿文化在同一时间交融；具有中国血统的阿根廷歌手索菲亚·温用中文和西班牙文双语演唱北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》……

活动策划者之一林文正表示，中国新年在阿根廷有着越来越大的影响力，开展一系列丰富多彩的文化庆祝活动有助于两国民众相互了解和学习彼此的文化。

谈到装扮巴士的想法，林文正表示，双层旅游巴士是布宜诺斯艾利斯的特色旅游项目，装扮后的巴士会途经首都许多特色景点，集合文化和旅游的设计会让阿根廷民众非常感兴趣。

他还透露，当地时间1月31日晚8时，方尖碑还会亮起中国红，阿根廷将以别样的方式迎接中国农历虎年。

据了解，本届“中国春节文化之旅”将着眼即将到来的中阿建交50周年，设立12个文化站点，以线上线下相结合的方式，采用多种形式展示两国文化交流、交融、互鉴的成果。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)