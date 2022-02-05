新华社金边2月5日电 通讯：中国奥运健儿的拼搏精神鼓舞着我们——记柬埔寨新金边国际机场的中国建设者

新华社记者吴长伟 朱洁慧

2月初的北京天寒地冻，而此时的金边却是30度高温。大年初四这天，柬埔寨新金边国际机场项目工地机器轰鸣声、焊接声交织，中建三局一公司钢结构公司新金边国际机场项目部团队的160多名中国和柬埔寨员工仍在擦着汗加油干，坚守岗位加紧作业，计划在春节期间完成航站楼8到9轴线4榀桁架的施工。

“开始了，开始了！快来快来！”当地时间4日晚7点（北京时间晚8点），随着小伙子闫振来一声吆喝，闫振来和项目部的中国同事们围拢到一台电脑前，一同观看2022年北京冬奥会开幕式。

结束了在工地的辛苦劳作后，这是他们回到驻地后放松的时刻。这是项目部团队的许多中国员工在异国他乡度过的又一个春节。虽然条件艰苦，他们还是按照中国传统在驻地挂起了灯笼，贴了春联，驻地顿时有了浓浓的年味。

“已经很久没回家了，这是我在国外过的第二个年。我很想念北方过年时的天寒地冻和家里热腾腾的饺子。但现在和大家聚在一起看冬奥会直播、包饺子，同样感受到浓浓的年味。”项目经理刘龙龙说。

2020年3月，正值海外新冠疫情暴发。为了新金边国际机场项目的正常推进，山东汉子刘龙龙带着几名同事奔赴该项目建设工地，迄今已在国外度过近两年，连春节也没有休息。

新金边国际机场项目位于金边市以南约20公里，占地面积2600公顷，由中建三局承建，2020年开工，预计2023年建成。

据中建三局一公司柬埔寨负责人相海峰介绍，项目建成后能极大缓解柬埔寨因游客快速增长带来的机场运营压力，对吸引国际游客也将起到推动作用。

在2月4日这个别有意义的夜晚，坚守工作岗位的项目部中国员工一边观看北京冬奥会开幕式，一边天南地北地畅谈。

“真的太喜欢冰雪五环在冰立方里被雕刻、然后破冰而出的场景了，漂亮又晶莹剔透，一瞬间冰雪气息扑面而来。”项目综合工长朱学雷感叹道。

“我参与建设的第一个项目就是新金边国际机场，2023年东南亚运动会将在柬埔寨举办。一想到那时会有很多国家的参赛运动员、观众、游客通过这个机场进入柬埔寨，就觉得又高兴又满足，我现在做的事都值得。”来公司才一年的闫振来满怀憧憬地说。

新金边国际机场建成后将成为全球最高等级的4F级机场。项目部除了需要克服新冠疫情影响外，还面临着作业体量大、技术难度高、工期紧等一系列挑战。截至目前，项目部成功克服各种困难，航站楼主体结构已于1月24日全面封顶。即便是春节期间，项目仍在紧锣密鼓地有序推进，航站楼的桁架和网壳结构建设正如火如荼地进行。

新金边国际机场航站楼屋顶为大跨度壳形结构，屋顶拱形桁架跨度达36米。刘龙龙说，将带领项目团队全力以赴，攻克技术要求最高的航站楼钢结构施工。钢结构拼装前，项目部通过采用新技术，三维模拟现场安装环境，并通过优化钢构件组装和安装方法，大大缩短了施工时间。

“中国奥运健儿的拼搏精神鼓舞着我们，我们将携竞技之姿、拼搏之魄，为‘一带一路’倡议的实施贡献自己的力量。”刘龙龙说。

(责编：胡永秋、杨光宇)