新华社华盛顿2月4日电 综述：美国新冠死亡病例超90万 日均新增死亡约2400例

新华社记者谭晶晶

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至4日晚，美国累计新冠死亡病例已超过90万例，累计确诊病例超过7635万例。美国疾病控制和预防中心4日发布的疫情周报数据显示，目前7日平均日增新冠死亡病例约2400例，较前一周上升1.6%。

近期，美国确诊病例、住院病例增速有缓和趋势，但死亡病例还在持续激增。 美疾控中心4日发布的疫情周报显示，截至2日，美国7日平均日增新冠病例数约37.8万例，较前一周下降37.6%，与1月15日创下的最高值相比下降了53.1%。截至1日的7日平均日增新冠住院病例数约1.6万例，较前一周下降18%。但死亡病例数量还在持续上升，目前7日平均日增新冠死亡病例约2400例，较前一周上升1.6%。

美国总统拜登4日表示，死亡病例超90万，是一个“悲剧性的里程碑”。在缅怀逝去生命的同时，他呼吁民众积极接种新冠疫苗，符合条件者积极接种加强针，并安排孩子们接种疫苗。

美国权威流行病学专家日前接受新华社记者采访时表示，目前这波激增潮有趋缓迹象，死亡病例数量仍持续上升主要是由于从发病到死亡有大约2至3周的滞后期。随着确诊病例、住院病例数量开始下降，死亡病例数量随后也会相应下降。但激增潮趋缓并不意味着疫情结束或传播率下降，对病毒变异可能带来的新的激增潮仍需保持高度警惕。

自去年12月中旬以来，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡屡刷新纪录。美国新冠死亡病例从80万增至90万仅用时52天。美疾控中心报告称，目前全美范围新冠社区传播水平处于高位，奥密克戎毒株传染性极强。疫情模型数据显示，截至1月29日的一周，奥密克戎毒株感染病例占全美新增新冠确诊病例总数的99.9%，德尔塔毒株感染病例仅占总数的0.1%。

美国加州大学洛杉矶分校费尔丁公共卫生学院流行病学系系主任张作风教授在接受新华社记者采访时表示，新冠病毒是RNA（核糖核酸）病毒，会不断变异。下一波疫情可能在今年秋冬季会再次出现，但可能不会像德尔塔毒株和奥密克戎毒株引起的激增潮这般凶猛。按病毒变异一般规律，“毒性”会越来越小。与此同时，约64%的美国人口已完全接种疫苗，还有约23%的人口已感染过新冠，可获得一定程度自然免疫，可降低新冠病毒感染引起的住院和死亡风险。

张作风表示，进一步研发更有效、副作用小的新冠疫苗以及治疗药物，有助于有效控制新冠疫情。

美国广播公司网站刊文称，尽管美国是富有国家，有世界一流的医疗体系，其新冠死亡病例却比任何一个国家都多，并且真实的死亡病例数很可能远远大于统计数据；有专家认为，一些因新冠死亡的病例被误归于其他原因。

疫情暴发两年多来，美国社会围绕接种疫苗、戴口罩等防疫措施一直存在严重分歧。舆论认为，“疫情政治化”阻碍了美国抗疫进程。美国布朗大学公共卫生学院院长阿希什·贾阿表示，美国在医学科学上取得了进展，但在社会科学范畴做得很差。在如何帮助民众接种疫苗、如何阻止错误信息传播、如何防止“疫情政治化”等方面，“美国很失败”。

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