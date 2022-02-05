新华社北京2月5日电 综合新华社驻外记者报道：第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式4日晚在国家体育场隆重举行。多国体育界人士称赞开幕式亮点纷呈，体现出人类对团结和幸福的追求，充分展现了中国作为东道主的热情好客。他们相信，北京冬奥会将成为加深各国交流和理解、促进世界团结与和平的一场盛会。

国际奥委会委员、匈牙利前总统施米特·帕尔4日晚出席了北京冬奥会开幕式。他称赞这是最棒的奥运会开幕式之一，从技术上堪称完美，既体现了中国传统文化，又具有国际性，令人难忘。

俄罗斯奥委会主席波兹尼亚科夫表示，开幕式简约而精彩，充分体现了中国作为东道主的热情好客。相信所有观看开幕式的人都会感到振奋。

巴基斯坦奥委会秘书长穆罕默德·哈立德·马哈茂德说，时隔近14年，国际奥林匹克大家庭再次欢聚北京，共同庆祝北京冬奥会开幕。中国人民为举办一届简约、安全、精彩的冬奥会付出了非凡努力。

印度尼西亚奥委会执行委员阿兰·卢克曼称赞北京冬奥会开幕式充满亮点。他说，北京冬奥会坚持绿色、可持续理念，中国在防控新冠疫情方面取得了举世瞩目的成果，各国运动员可以放心参赛，这将是一场留下深刻历史印记的盛会。

阿根廷奥委会常任理事马里亚诺·罗德里格斯·吉索认为，北京冬奥会开幕式设计精心。中国有强大的组织能力，在应对疫情方面也很有经验，让参赛运动员感到安心。

埃及奥委会秘书长谢里夫·埃里安表示，开幕式充分体现出简约、安全、精彩的特色。中国具有出色的赛事组织能力，中国人民友好热情，相信北京冬奥会将成为促进各国体育和文化事业相互交流的盛会，也希望这场盛会能够让世界变得更加团结。

在塞内加尔国家奥林匹克及体育委员会秘书长赛义迪纳·奥马尔·迪亚涅看来，北京冬奥会开幕式精彩绝伦，将载入奥林匹克运动史册。

沙特阿拉伯冬季运动联合会执行主席苏尔坦·萨莱迈表示，开幕式体现了人类对团结和幸福的追求，很多设计都蕴含着巧思。北京冬奥会如期举办，体现了中国疫情防控措施的成功，也展现了中国在举办国际大型体育赛事方面的经验和能力，相信北京冬奥会将成为促进全球团结与和平的盛会。

土耳其滑雪协会主席阿塔坎·阿拉夫塔吉尔说，整个开幕式编排很精妙，数字科技等给人留下了非常深刻的印象。

巴西环球电视台特约评论员、前滑雪运动员伊莎贝尔·克拉克说，开幕式美轮美奂，简洁而美丽，体现出这是一届清洁、可持续的奥运会，也表达了世界团结的美好愿望。

克罗地亚奥委会主席马泰沙表示，北京冬奥会是一次历史性的体育盛会，同时也是一届绿色的冬奥会，将为世界进一步发展体育运动提供重要借鉴。

孟加拉国奥林匹克协会副主席卡齐·纳比尔·艾哈迈德称赞中国以绿色、清洁方式举办冬奥会以及为此付出的努力，表示相信北京冬奥会将成为一场精彩纷呈、令人难忘的体育盛会，将促进各国之间的相互理解和交流。（参与记者：胡晓光、耿鹏宇、刘春涛、陈浩、蒋超、汪奥娜、倪瑞捷、吴丹妮、王子正、胡冠、王海洲、王峰、沙达提、赵焱、陈威华、李学军、陈昊佺、徐永春）

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