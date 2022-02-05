新华社北京2月5日电 综合新华社驻外记者报道：第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式4日晚在国家体育场隆重举行。多国政界人士称赞开幕式展现奥运精神、科技创新和中国文化元素，向世界传递绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，将鼓舞世界携手同行，克服挑战，一起向未来。

出席开幕式的新加坡总统哈莉玛在个人社交媒体上发布了多张北京冬奥会开幕式的照片，并表示她被开幕式壮观的表演所吸引。她说，世界各地的运动员会聚到一起，互相激励以追求卓越的体育成绩，这恰如其分地体现了人类和体育这一主题。“我感谢中国东道主的热情款待，并期待在访问期间观看多场体育赛事。”

委内瑞拉总统马杜罗通过推特发文说，北京冬奥会开幕式让全世界叹为观止，我在此向中国领导人和中国人民表示热烈祝贺。“我们相信体育能将整个世界团结起来。”

老挝国会副主席宋玛·奔舍那说，中国坚持绿色办奥的理念，低碳环保成为奥运会开幕式的特色，这令人印象深刻。因为气候和地理环境的原因，老挝的冰雪运动尚未发展起来，但这丝毫不影响老挝人民对冰雪运动的喜爱，对兄弟的中国人民举办一届精彩非凡的奥运盛会的信心与期待。

巴西劳工党领袖、前总统卢拉说：“祝愿运动员们好运，祝贺中国人民举办这一伟大的世界盛会！”他说，奥运会是人们相聚的时刻，是健康、积极的体育竞技。奥运会历来以体育代替冲突，促进世界和平和合作。

古巴外长罗德里格斯在社交媒体发文说，在北京冬奥会开幕之际，向中国表示热烈祝贺。他说，正如古巴革命领袖卡斯特罗多年前指出的那样，“中国一定能在主办奥运会方面取得胜利”。

玻利维亚体育部副部长贝萨加称赞开幕式融入了中国传统文化元素，展现了中国式浪漫，并结合科技创新，进一步展示了绿色、共享等理念。他说，当前，玻利维亚还有一批运动员和教练正在中国黑龙江省进行滑雪训练，希望他们能从中国带回先进的体育事业管理经验，为推动玻冬季体育产业发展、提升玻冬季运动国际影响力作出贡献。

哈萨克斯坦文化和信息部前部长叶尔特斯巴耶夫表示，北京冬奥会开幕式时尚且充满活力，很好地结合了奥运精神和中国元素，同时兼顾低碳环保，传递出“一起向未来”的心声。在全球疫情蔓延的情况下，北京冬奥会的举办是克服一切困难一往无前的象征，是迈向美好未来的象征。

伊拉克共产党总书记法赫米说，北京冬奥会是一场国际盛会，向世界传递包容、团结、友爱的精神。祝愿北京冬奥会实现一切目标。“向世界各国人民传递和平之音！一起向未来！”

塔吉克斯坦人民民主党副主席尤苏菲说，北京成为第一座既举办过夏季奥运会、又举办冬季奥运会的城市。奥运会是加强体育在社会中作用的良机，将为建设更加美好的后疫情世界作出贡献。“2022年，我们将迈出实现‘更快、更高、更强——更团结’奥林匹克格言的重要一步。”（参与记者：李晓渝、陈浩、章建华、陈威华、赵焱、郝云甫、朱婉君、张继业、徐烨、王瑛）

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