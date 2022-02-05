人民网曼谷2月4日电 （记者孙广勇）新春虎年，远离祖国的孟加拉国巴瑞萨电站项目公司里，同样张灯结彩，年味浓浓。作为中国电建在孟加拉国投资建设的首个IPP电力项目，为了让坚守海外的电建员工过一个喜气祥和的春节，项目公司准备了各式各样的年货。

“今年，我们分量最重的一份‘年货’，就是完成了主厂房、锅炉钢架、烟囱‘三高到顶’的重大节点，实现了抗疫稳产“双胜利”，向按期发电迈出了坚实的一步。”巴瑞萨发电公司总经理赵振庆介绍说。

为了这份沉甸甸的“年货”，在做好防疫和安全措施的前提下，1500多名中方员工和2300多名孟籍员工仍奋战在施工一线，正集中力量抢抓锅炉水压试验、倒送厂用电、汽轮机扣缸等关键节点，确保项目于今年投产发电，进入商业运营，将大力改善孟加拉国电力及能源结构、缓解电力供需矛盾。

除了建设现场的“年货”外，营地里的年货更是琳琅满目。“为了保障春节期间的食材供应，让坚守海外一线的兄弟们过个好年，我们提前一个月就开始策划准备，并想方设法从国内运来了陕西的有机苹果、新疆的兵团灰枣、浙江的临安山核桃、辽宁的铁岭榛子，备齐了散发着祖国家乡味道的‘年货’。”项目公司工会主席张海涛介绍说。

厨房里，几位南北大厨已经开始准备年夜饭的“大件”了。红烧狮子头、水煮肉片、清蒸石斑、麻辣海捕大虾……从除夕到初三，南辣北咸，西甜东酸，大火热灶，好不忙活。

商务合同部韩帅和孟加拉籍员工哈斯夫一起，忙活着装点项目营地，挂起了红色的大灯笼，增添了不少过年的氛围。“来之前，我已经做好了吃苦的准备。但让我意外的是，在项目上吃得好，住得也不错，业务文化生活也很丰富，不仅有标准的羽毛球馆和足球场，宿舍还安装了卫星电视，通了百兆光纤，这让远在国内的爸妈都很放心。”

和韩帅一起挂灯笼、贴春联，也是哈斯夫今年收到的众多中国“年货”之一。“公司的中国同事热情邀请我们一起包饺子、送祝福、吃年夜饭，体会中国的浓浓年味，让我真切感受到中国文化的博大精深，更感受到中国同事的友善好客。”

和哈斯夫一样，目前项目公司有30多名孟籍员工，从事着商务谈判、财务管理、综合行政等方面工作。“虽然疫情形势严峻，但两国员工像兄弟一样互相帮助、一起学习、共同成长，经受住了重重考验，推进项目建设，也结下深厚友谊。”哈斯夫说。

“虽然不能回家过年，心里很想念爸妈，但我们是‘一带一路’建设的参与者，也是中孟友谊的践行者，项目早一天建成就能为孟加拉国民众带来更多光明和温暖，家人都很值得理解，我们也觉得这份付出很值。我想，如果年货有色彩，那一定是中国红！”韩帅说。

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