人民网墨西哥城2月3日电 （记者谢佳宁）一辆蓝色儿童自行车把前挂满了橙色纸条，车把中间位置的卡纸上写了一个巨大的“虎”字；一辆自行车车筐上摆了个橙色的平面虎头，虎头上方是西文和中文写的“新年快乐”，虎头两侧还贴着橙色的彩带，自行车一走，彩带飘飘；还有三轮小拖车后面挂了一个牌子，上面写着“2022虎年快乐，请接种疫苗”，拖车上坐着一个穿着一身小老虎服饰的儿童……近日，墨西哥城第五届“虎年自行车生肖装饰大赛”正式上线，拉开了2022年墨西哥“欢乐春节”活动序幕。

九岁的雅各布正在上小学四年级，他利用家里闲置的头戴式耳机、玉米片盒子和木棍等，制作了一个惟妙惟肖、可以戴到头上的橙色老虎面具，虎头正中间是他照着网上临摹的汉字“虎”。雅各布已经学习了四个月的汉语，接受记者采访时，他努力用中文回答问题。从开始设计到完成，雅各布花了一周左右的时间来完成作品。期间，他和家人不幸染上了新冠肺炎，但在家人的鼓励下，他没有放弃创作，情况允许时他就去完善作品。雅各布说：“我想通过我的作品传达一个信息：即便生活中有困难的时刻，但都会过去的。就像强壮的老虎一样，我们一定能战胜困难，过个好年。”去年，雅各布曾参加了“牛年自行车生肖装饰大赛”，并获得了三等奖，这次他的目标是向一等奖迈进。

女孩加西亚今年第一次参加比赛，因为对中国文化感兴趣，她每周六都会去进修中文。现在，她对中国农历、汉字的由来和语音语调、春节等都有所了解。她的中国老师向她分享了这个活动后，她毫不犹豫报了名。“利用可回收物品尝试创造新的事物，这个过程非常有趣。”她说。七岁的埃琳娜特意将橙色的彩带挂在车前的虎头上，她说这样当她骑车时，彩带飘起来，看到的人就知道今年是虎年了。她说：“中国的新年很有意思，人们围坐在桌前品尝美食，小孩还有红包可以拿，今年我也要跟家人过个中国新年。祝大家虎年春节快乐！”

另一位参赛者是五岁的吉妮西丝，她和妈妈一起参与了这次比赛。虽然没有自行车元素，但她和妈妈利用姥姥多年前保存的一件在高中时穿的衣服，重新制作了一个老虎服饰。吉妮西丝的妈妈表示，幼时她常和她的妈妈去唐人街参加新年活动，那时起她便一直被中国文化所吸引。这次让女儿参加比赛，也是想让孩子通过活动加深对中国了解，喜欢上中国文化。

本次大赛由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心和墨城市政府合作承办，首创于2017年，在墨城市民中形成了巨大影响力，圈粉无数。每年以生肖装饰大赛庆祝中国春节，已成为墨城文化生活中的一个传统。去年，大赛以创新形式在线举办，反响热烈，活动还被成功复制到东部城市梅里达，两地生肖赛受众达457万人。

今年，由于疫情原因，大赛仍在线举办，面向墨西哥城和墨西哥谷地区常住居民征集作品，分为线上报名、作品上传、评委和观众共同评选、获奖公示、颁奖直播等阶段，评选结果将于2月15日线上公示直播。大赛还首次开通了活动专属网站以及照片墙账号，成为受众体验和分享该赛事的专属平台。

据中国驻墨西哥使馆文化处二秘倪茂华介绍，大赛正式上线后，墨西哥20多家媒体、新媒体等竞相报道。墨城街头由市政府布置了挂有大赛海报的灯箱，墨城多条地铁线站台也滚动播放推广大赛的视频，大赛在墨城刮起了一股“虎年欢春”旋风。目前比赛已收到成人和儿童组近30个作品。“大赛融合了‘欢乐春节’的创新、欢乐、和谐、共享和墨城绿色环保、健康出行的理念，在线举办后，自行车不再作为必要的装饰物品，但为了大赛传统的延续，如果作品中融入了自行车元素，可以作为加分项。”

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