人民网曼谷2月2日电 （记者孙广勇）“我从三峡来哎，带来我的爱。满腔激情歌如潮，恰是大江澎湃……”

2月1日，大年初一。老挝川圹高原的大山深处，由中国电建投资建设的南俄5水电站地下200米处的引水隧洞里，正在和同事们进行隧洞检查的工程部专工陈志超，禁不住唱起了家乡的民歌。

“每年的12月到来年的3月是老挝的旱季，电站库区降到死水位，也是一年里电站水工设施设备全面检查和维护的最佳时机，常常会跟春节撞个满怀，早已习惯了。”已经连续4个春节在电站度过的陈志超告诉记者。

“今年例行的电站检修工作，共由引水系统检查维护和发电机组检修两部分组成，为了赶在雨季来临之前全部完毕，确保电站电力生产和防洪度汛安全，总长9.97公里的引水系统维护被安排在春节期间完成，”陈志超介绍说。

为了保障检修工作进展，虽然是大年初一，但一大早，陈志超还是和10多位中老员工同事一起进入引水隧洞。隧洞里潮湿阴冷，头顶的滴水、脚下的积水，再加上6公里的跋涉，让陈志超和同事们的衣服很快都湿透了。

一路上，陈志超不时用手电筒仔细检查隧洞内衬砌混凝土有无异常，是否被冲刷、淘蚀，每发现一处都会停下来，准确记录发生的部位、大小并拍照留存。同时，对冲入隧洞的木头、石渣都收集起来一并带出隧洞。

和陈志超一起进隧洞检查的老挝籍员工波松是住在水电站附近的南汀村村民，这也是他连续3年参加水电站春节期间的检修工作。他告诉记者，水电站让南汀村通了电、通了路，还帮村里建了学校和诊所，大家都愿意到电站来工作。在这里能够学习到测量等专业技术、增加收入的同时，更能感受到中国同事的严谨细致和吃苦精神，见证了中国企业的责任和担当。

每次进洞往返营地都需要4个小时，为了节省时间、提高效率，中午大家伙就在隧洞口席地而坐用泡面和矿泉水来对付一顿。耳听鸟语，眼观翠山，这也是难得的闲暇时光。“你说不想家是不可能的，小女儿已经2岁多了，和她在一起的时间还不到２个月。能参与‘一带一路’建设，为老挝人民创造光明，为中老友谊做贡献，家人都为我骄傲，也很理解我的工作，”陈志超说。

作为中老两国能源开发合作的代表作，南俄5水电站总装机容量120兆瓦，自2012年进入商业运营以来，已安全运行3300天，累计发电超38亿千瓦时，成为首都万象和北部地区的稳定优质电源，持续为老挝社会经济发展和民生改善做出贡献，并被授予老挝“国家劳动奖章”。

“习主席在2022年新年贺词中，特意提到中资企业等海外派驻人员的勇毅坚守，我和工友们听后心里暖暖的，我们一定会把工作干好，请祖国放心！”陈志超语气坚定地说。

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