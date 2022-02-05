巴勒斯坦女歌手莉娜·苏蕾比。采访对象供图

人民网开罗2月3日电 （记者周輖）“中国是个文化灿烂、人民友善、风光优美的国家，我对那里一直很向往。在演唱并拍摄了《一起向未来》阿拉伯语版的歌曲视频后，我觉得自己跟中国的距离更近了。”巴勒斯坦女歌手莉娜·苏蕾比在北京冬奥会开幕前接受人民网记者专访时表示，相信即将举办的北京冬奥会一定会取得圆满成功，它必将成为中国人民乃至全世界人民的骄傲。

苏蕾比表示，自己很早就了解到中国的一些著名城市和知名地标建筑，2008年的北京夏季奥运会让她对中国的印象更加深刻，“当时的开幕式真的太棒了，中国对奥运会的周全准备和强大组织能力也令人惊叹！”尽管还没去过中国，但苏蕾比与中国有着特殊的缘分，此前她从未想过自己的阿拉伯语作品会在对远在中国观众产生联系，但几年前她惊奇地发现，她的歌曲被许多会说阿拉伯语的中国人所喜爱，被翻译后上传到中国的视频网站受到积极评价，甚至被用作在大学课堂中教授阿拉伯语的学习材料。“与歌迷朋友们沟通，让我有更多渠道了解中国。疫情结束之后，我希望到中国走走看看，同那里的朋友们见面，也体验学习更多中国的文化和习俗。”

去年12月，中国国际电视台联络苏蕾比，希望她为北京冬奥会推广歌曲《一起向未来》演唱阿拉伯语的版本，收到邀请后她毫不犹豫，欣然地接受了这个任务。“我非常喜欢这首歌曲，第一次听到它的旋律时，我就感受到了其中的热情和喜悦。”随后，苏蕾比同自己的团队立即着手准备，在有限的时间内高质量地完成了录制和拍摄。“歌词描绘的意境积极乐观，充满爱和希望。”为了能够最大限度地传递歌曲中的信息和情感，她每天花费大量时间仔细推敲阿拉伯语歌词，一遍又一遍修改翻译稿，让用词更加精准和押韵。为了呼应北京的深厚底蕴，苏蕾比还专门把拍摄地点选在了耶路撒冷和伯利恒两座具有历史人文气息的城市，“拍摄过程中，许多路过的民众跟我一起互动，他们也被歌曲的积极气氛所感染。”

一月初歌曲视频发布后，苏蕾比的社交媒体得到了更多中阿歌迷的关注。“作为中东和阿拉伯国家的代表来演唱这首歌曲，我感到十分荣幸。它既让更多西亚北非的民众对中国文化和发展有所了解，也让更多中国朋友听到了阿拉伯语这门优美的语言。”苏蕾比指出，音乐同体育一样都是无国界的，它们能够跨越地理和语言的限制，将有着不同文化背景的人们紧密地联系在一起。“我们都拥有爱，大家把手牵起来，一起来，一起向未来。”对于这句歌词，苏蕾比深有感触：“团结就是力量，携手合作，我们所期待的梦想就会实现，可以创造出一个充满希望、更加光明的未来。”

北京冬奥会即将开幕，苏蕾比表示，为保障此次冬奥会顺利安全举办，中国做好了充分的筹备和组织工作，并且实施了精准的疫情防控措施，还使用了许多令人印象深刻的先进科技和人工智能参与其中，这很好地体现和展示了中国在社会和科技方面的发展。对于此次参赛的各国运动健儿，她也给予了美好祝愿，“希望他们在比赛中不断超越、取得进步，勇敢追求实现自己的梦想。”

“期待中国和阿拉伯国家有更多的合作，特别是在文化、体育和教育等领域。”展望未来，苏蕾比表示，作为一名歌手，她渴望进一步探索中国、了解其博大精深的语言和文化，“未来可以用优美的汉语歌唱，为阿中文化交流作出更多贡献”。

(责编：苏缨翔、常红)