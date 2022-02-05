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日本各界人士同祝北京2022年冬奥会成功

2022年02月05日10:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京2月4日电 （吴颖）2月4日晚，北京2022年冬奥会将隆重开幕。开幕前夕，日本各界人士通过发送贺信和视频寄语等多种方方式，预祝北京冬奥会圆满成功。

东京都东村山市市长渡部尚在贺信中表示，北京冬奥会和冬残奥会开幕在即，各项准备工作正在紧锣密鼓展开，衷心祝愿北京冬奥会和冬残奥会取得圆满成功。祝愿日中两国奥运健儿再创佳绩，为他们的出色表现加油助威。

东京日中友好议员联盟协议会会长东村邦浩在贺信中表示，期盼已久的北京冬奥会即将开幕，在此表示衷心祝贺。2021年夏天，在中方大力支持下，东京奥运会克服困难，顺利成功举办。今年是日中邦交正常化50周年，我原本计划率代表团亲赴北京共襄冬奥盛举，为日中两国运动健儿加油助威。虽然受疫情影响未能如愿，但我愿在东京衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功。

埼玉县日中友协理事长桥本清一在贺信中表示，相信北京冬奥会将取得圆满成功和令人满意的丰硕成果。

松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎和团长森下洋子率该团舞蹈家共同录制视频寄语，为北京冬奥会送上祝福。他们表示，2022年是充满希望的一年，中国将给全世界和人类带来美好和深远的影响，祝愿北京冬奥会和冬残奥会取得圆满成功，让我们一起向未来！

(责编：苏缨翔、常红)

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