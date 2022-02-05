人民网开罗2月3日电 （记者沈小晓）作为2022年开罗中国文化中心“喜迎冬奥、欢庆春节”系列文化活动的重要内容，开罗中国文化中心与埃及文化部穆罕默德·纳金博物馆联合举办的“世界冬奥·中国冰雪”中国冰雪旅游展映活动于2月3日在埃及开罗正式开幕。本次活动包括冰雪摄影展和冬奥视频展映两部分。其中，摄影展共展出中国新疆维吾尔自治区和黑龙江、吉林、辽宁等地冰雪摄影图片100幅，全方位、多角度地展现了中国北方特色冰雪文化、冰雪运动和冰雪旅游。冬奥视频展映主要介绍北京、河北两地冬奥场馆、赛场、民众冰雪运动、冰雪旅游资源以及中国为筹备2022北京冬奥会所做的充分准备等。

穆罕默德·纳金博物馆馆长穆娜·穆斯塔法女士在开幕式中表示，此次冰雪摄影展和冬奥视频展映系纳金博物馆与开罗中国文化中心首次合作，视频中，中国美丽丰富的冰雪旅游资源和中国为迎接2022北京冬奥会所做的充足准备将给埃及观众留下美好印象，希望今后该馆能与开罗中国文化中心经常合作，举办丰富多彩的文化交流活动。

开罗中国文化中心副主任邵彬首先代表中心和中国驻埃及使馆文化参赞兼中心主任杨荣浩向活动开幕表示热烈祝贺，并感谢埃及文化部和纳金博物馆的大力支持和热情合作。他表示，2月4日北京冬奥会将正式开幕，作为历史上首个同时举办夏季奥运会与冬季奥运会的城市，北京正张开双臂，欢迎世界冰雪健儿和全球朋友的到来。北京冬奥一直以来得到埃及政府和社会各界的大力支持，塞西总统将访华并将出席北京冬奥会开幕式，充分展示了中埃两国“朋友加兄弟”的全面战略伙伴关系，彰显了中埃两国人民的深情厚义和两国文化体育交流合作的丰硕成果。中埃双方合作举办这次活动，也再一次体现了埃及文化旅游界对北京冬奥的热情欢迎和美好祝福。

据悉，此次展映活动将持续至2月9日结束，将吸引众多当地观众关注冬奥、关注中国春节、了解中国冰雪旅游资源。

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