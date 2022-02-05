新华社开普敦2月4日电 南非埃弗里根生物制剂与疫苗公司3日对当地媒体表示，该公司利用美国莫德纳公司已公开的新冠疫苗核酸序列，开发出非洲大陆首款mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗，计划今年底前开展临床试验。

非洲大约99%的疫苗依赖进口。去年6月，世界卫生组织宣布与合作伙伴在南非建立mRNA新冠疫苗生产技术转让中心，以帮助非洲国家生产新冠疫苗，解决富裕与贫穷国家疫苗分配不平等问题。埃弗里根公司加入了这一项目。

埃弗里根公司总经理彼得罗·特布兰赫介绍，莫德纳公司并没有提供任何技术，他们利用莫德纳公司已公开的新冠疫苗核酸序列开发了自己的流程，制作出了自己的mRNA疫苗。

特布兰赫说，埃弗里根公司已与南非金山大学合作，在开普敦的工厂批量生产了这款疫苗。该公司还在研发不需要低温储存的下一代mRNA疫苗，这样更适合高温以及缺乏基础卫生设施的非洲。

有媒体分析认为，南非的新冠疫苗生产技术转让中心选择以莫德纳疫苗核酸序列为基础，是因为这款疫苗相关公共信息较多，且莫德纳公司已承诺不在新冠大流行期间强制执行相关专利权。

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