人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

南非企业称开发出非洲首款mRNA新冠疫苗

2022年02月05日09:18 | 来源：新华网
小字号

新华社开普敦2月4日电 南非埃弗里根生物制剂与疫苗公司3日对当地媒体表示，该公司利用美国莫德纳公司已公开的新冠疫苗核酸序列，开发出非洲大陆首款mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗，计划今年底前开展临床试验。

非洲大约99%的疫苗依赖进口。去年6月，世界卫生组织宣布与合作伙伴在南非建立mRNA新冠疫苗生产技术转让中心，以帮助非洲国家生产新冠疫苗，解决富裕与贫穷国家疫苗分配不平等问题。埃弗里根公司加入了这一项目。

埃弗里根公司总经理彼得罗·特布兰赫介绍，莫德纳公司并没有提供任何技术，他们利用莫德纳公司已公开的新冠疫苗核酸序列开发了自己的流程，制作出了自己的mRNA疫苗。

特布兰赫说，埃弗里根公司已与南非金山大学合作，在开普敦的工厂批量生产了这款疫苗。该公司还在研发不需要低温储存的下一代mRNA疫苗，这样更适合高温以及缺乏基础卫生设施的非洲。

有媒体分析认为，南非的新冠疫苗生产技术转让中心选择以莫德纳疫苗核酸序列为基础，是因为这款疫苗相关公共信息较多，且莫德纳公司已承诺不在新冠大流行期间强制执行相关专利权。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部