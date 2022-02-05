新华社北京2月4日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，不同形式的文化活动在多国举行，庆祝中国农历虎年春节的到来。

法国巴黎中国文化中心2日在其官网及网络平台推出“文艺中国”新春特别节目，为在法华侨华人和留学生献上精彩的文化节目，向全球华人拜年。此次特别节目阵容强大，中国文化和旅游部直属艺术单位“国家队”集中亮相，涵盖了音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、儿童剧等各种艺术形式。

1日，中国农历大年初一，博茨瓦纳大学孔子学院在教学点——丽海国际小学举办迎新春活动。筷子夹豆比赛、汉服展示、武术表演……500多名师生当天在学校广场上参加了活动，现场欢声笑语不断。博茨瓦纳大学孔子学院中方院长蒲度戎向全校师生致以新春问候。他说，希望此次迎新春活动能够让当地学生更加喜爱中国文化。

白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院1月31日举办“迎新春中国年俗文化”图片展和体验活动，邀请当地多所学校教学点的中小学生共庆春节。体验课上，学生们对中国年俗文化充满好奇，现场互动频繁，气氛欢乐热闹。动手环节中，师生们一起挂灯笼，贴对联、福字、窗花，年味儿十足。学生们纷纷表示，此次活动让他们对中国庆祝农历新年的传统和习俗有了更多了解。

芬兰首都赫尔辛基1月31日举办第16届赫尔辛基春节庙会活动，以线下冰雕展和线上文艺演出相结合的方式，让当地民众体验到浓浓的中国年味儿。赫尔辛基市中心的中央大街上，大红灯笼高高挂起，位于大街中心位置的5只冰雕老虎栩栩如生，吸引许多路人拍照留念。此外，赫尔辛基5个主要文化中心也都立起精美的虎年主题冰雕。线上文艺演出持续1小时，有以中国生肖为主题的鼓乐演奏、春节民俗介绍，也有芬兰歌手用芬兰语演唱歌曲《茉莉花》、非遗传承人现场制作芬兰卡通人物的糖人，为观众献上了一场视听盛宴。

庆祝虎年春节和北京冬奥会的“中国文化体验区”1月31日分别在波黑首都萨拉热窝市与东萨拉热窝新区的中心广场亮相，中国驻波黑大使季平介绍了体验区内呈现的春节元素和北京冬奥会吉祥物的寓意。他表示，中国有信心、有能力向世界呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会，祝愿波黑奥运健儿在北京冬奥会取得佳绩。萨拉热窝市市长卡里奇向中国人民祝贺新春，祝愿北京冬奥会圆满成功。

塞尔维亚第四届中国灯展1月31日在首都贝尔格莱德开幕。北京时间农历大年初一零时，在萨瓦河畔，中国龙、灯笼、兵马俑等不同造型的彩灯亮起。同时，当地标志性建筑贝尔格莱德塔上演灯光秀。中国驻塞尔维亚使馆临时代办田一澍在开幕式上表示，中国灯展让越来越多塞尔维亚民众亲身感受到中国传统文化的魅力，增进了两国人民的相互了解和友谊。贝尔格莱德市市长拉多伊契奇在致辞中向中国人民送上新春祝福，并祝愿北京冬奥会圆满成功。

中国留俄学生总会1月28日举办2022年留俄学生云上春节联欢会网络直播活动。联欢活动以语言、歌舞、器乐等多种形式，展现富有魅力的春节文化和欢度春节的喜庆气氛。中国驻俄罗斯大使张汉晖向留俄学子致以新春问候和美好祝福，希望同学们经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，成为堪当时代重任的接班人和中俄世代友好的传承者。（参与记者：滕军伟、鲁金博、陈静、徐谦、张修智、石中玉、唐霁、黄河）

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