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王毅分别会见泰国公主诗琳通、新加坡外长维文、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫

2022年02月05日07:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月4日电  国务委员兼外长王毅2月4日在京分别会见泰国公主诗琳通、新加坡外长维文、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫。

　　在会见诗琳通时，王毅说，欢迎诗琳通公主来华出席北京冬奥会开幕式。你是中国人民的老朋友、好朋友，更是“中泰一家亲”的象征。中方高度赞赏泰王室一贯坚持奉行对华友好政策，愿同泰方共同努力，使中泰关系好上加好、亲上加亲。

　　诗琳通高度评价泰中各领域交流合作，表示计划在泰出版介绍中国共产党历史和成就的新书。王毅对此表示赞赏。

　　双方表示将继续加强各领域务实合作，为双边关系不断注入动力，为中泰友好培养更多接班人。

　　在会见维文时，王毅说，今天，北京冬奥会将如期开幕，66个国家、地区和国际组织派官方代表出席开幕式，体现了对奥运精神和对中国办会的支持。

　　王毅说，中新与时俱进的全方位合作充分体现了两国关系的独特性和前瞻性。中方愿同新方共同努力，为中新关系持续注入新的动力，实现更高水平的共同发展和繁荣。

　　维文积极评价中国取得的发展成就，表示新方高度赞赏并积极参与共建“一带一路”，愿同中方加快推进陆海新通道建设，希望疫情受控后尽快恢复两国高层互访。

　　在会见梅列多夫时，王毅说，中土两国元首明天的会晤将对双边关系发挥重要引领作用，为中土关系未来发展指明方向。中方愿同土方共同努力，落实两国元首重要共识，推动中土能源等重点领域合作实现长期稳定可持续发展。

　　梅列多夫表示，土方对明天的元首会晤充满期待，愿同中方加强对接，进一步深化各领域合作，推动双边关系提升至新水平。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月05日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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