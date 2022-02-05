新华社北京2月4日电 又有许多国家领导人、国际组织负责人致电、致函中共中央总书记、国家主席习近平或通过其他方式，祝贺中国人民春节快乐，预祝北京2022年冬奥会和冬残奥会圆满成功。

俄罗斯总统普京向中国人民致以虎年新春问候，表示即将开幕的北京冬奥会是最重要的国际事件，中国在堪称完美地组织具有代表性的国际赛事方面积累了丰富经验，相信中国将以最高水平举办这一世界体育盛会。他对来华访问并出席北京冬奥会开幕式充满期待。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩表示，北京冬奥会是中国共产党和中国人民为实现中华民族伟大复兴、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年迎来的一件大喜事，是在史无前例的严峻疫情背景下取得的又一巨大胜利。这证明中国人民紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围勇毅前行，任何困难和挑战都无法阻挡。北京冬奥会是向往和平、友谊、团结的世界各国人民和体育健儿的共同庆典。坚信北京冬奥会定将成为一届简约、安全、精彩的奥运盛会，书写国际体育运动史上的光辉一页。

蒙古国总统呼日勒苏赫表示，奥运会是人类团结的象征。坚信中国政府和人民将克服新冠肺炎疫情影响，成功举办北京冬奥会，以丰硕成果迎接新年。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，热烈祝贺北京冬奥会隆重开幕，衷心祝愿中国沿着实现中国梦的道路不断攀越新高峰，取得新胜利。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫表示，衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功，相信此次盛会将成为重大历史性事件，彰显中国的巨大潜力。

捷克总统泽曼表示，祝愿全体中国人民在新的一年充满力量和勇气，顺利实现所有目标。祝愿即将举办的全球最大体育盛事——北京冬奥会取得圆满成功。

伊朗总统莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。

阿根廷总统费尔南德斯向中国人民送上新年祝福，表示北京冬奥会是一场世界性体育盛事，对于世界的重要性不言而喻，有助于冬季运动项目的发展。他非常荣幸能够参与其中。

印度尼西亚总统佐科、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、马尔代夫总统萨利赫、不丹第四世国王旺楚克、第五世国王旺楚克、埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世、巴林国王哈马德、突尼斯总统赛义德、南苏丹总统基尔、沙特王储穆罕默德、巴林王储兼首相萨勒曼、塞内加尔总统萨勒、科摩罗总统阿扎利、塞舌尔总统拉姆卡拉旺、加蓬总统邦戈、中非总统图瓦德拉、索马里总统穆罕默德、科特迪瓦总统瓦塔拉、加纳总统阿库福—阿多、冈比亚总统巴罗、塞拉利昂总统比奥、布隆迪总统恩达伊施米耶、克罗地亚总统米拉诺维奇、保加利亚总统拉德夫、黑山总统久卡诺维奇、波黑主席团塞族成员多迪克、巴西总统博索纳罗、厄瓜多尔总统拉索、多米尼克总统萨瓦林、苏里南总统单多吉、巴哈马总督史密斯、安提瓜和巴布达总督威廉斯、尼泊尔总理德乌帕、亚美尼亚总理帕什尼扬、巴巴多斯总理莫特利、多米尼克总理斯凯里特、特立尼达和多巴哥总理罗利、巴布亚新几内亚总理马拉佩、库克群岛总理布朗、斐济代总理海尤姆、世贸组织总干事伊维拉、红十字会与红新月会国际联合会主席罗卡等也通过多种方式，祝福中国人民新春快乐，祝愿北京冬奥会和冬残奥会圆满成功！

《 人民日报 》（ 2022年02月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)