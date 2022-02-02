新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者报道：虎年伊始，旋律悠扬的音乐会、热闹的中国舞狮、精彩的棒球友谊赛……一场场精彩活动在多国轮番上演，既为中国人民送上新春祝福，也为世界人民带来喜庆欢乐的气氛。

2月1日晚，由中外近百名艺术家共同参演、在中国和法国分头录制的“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会通过法国国际电视五台面向全球播出。音乐会时长110分钟。在“北京冬奥篇”和“巴黎夏奥篇”，法国钢琴演奏家理查德·克莱德曼演奏了钢琴曲《溜冰圆舞曲》，巴黎热爱管弦乐团演奏了维瓦尔第《四季》中的“冬”，将奥运精神和冰雪文化巧妙融入音乐之中；在“中外友谊篇”，意大利歌剧、法国传统舞蹈等西方经典文化样式，和昆曲、京剧等中华传统文化节目交相辉映、相得益彰；在“欢度春节篇”，陕西神木的剪纸和贴春联登上舞台，为全球观众献上新春祝福。中国艺术家和中法霹雳舞国家队还分别在北京天坛祈年殿和巴黎埃菲尔铁塔前“隔空共演”，展现中西方文化相结合的独特魅力。

中国驻法国大使卢沙野向音乐会致辞说，艺术和体育都将化作桥梁和纽带，使中法人民走得更近，将两国人民的情谊拉得更紧。参加演出的法国女歌手朱利耶·泽纳蒂说，北京冬奥会是一场万众期盼的盛会，全世界共同经历着新冠疫情大流行的艰难时刻，各国人民需要走近彼此，团结分享。

2月1日，巴拿马侨社虎年新春庆祝活动拉开序幕，这是巴拿马宣布将中国春节纳入全国性庆祝活动后的首次庆典。传统的中国舞狮成为庆祝活动开幕式抢眼的亮点。由各侨团派出的18只代表祥瑞的中国狮，在充满喜庆的锣鼓声中，从巴拿马城老唐人街一直舞到总统府，并在那里向总统拜年。随后，新年庆祝活动开幕式在附近广场举行，副总统何塞·卡里索转达了巴拿马总统科尔蒂索对巴拿马华人社区的问候，“中国侨社不仅已融入巴拿马社会，而且已成为其重要组成部分，这为巴拿马的多民族财富增添了中国文化的伟大价值。”

据官方数据，巴拿马约有20万华侨华人。新年庆祝活动吸引了大量当地民众参与，烟花爆竹燃放、春节文艺演出以及庙会等活动也为当地民众带来了中国新年的喜庆欢乐。

1月31日，尼加拉瓜举行中尼棒球友谊赛以迎接北京冬奥会、庆祝中国春节。比赛当晚在首都马那瓜国家棒球场举行，在两国国歌声中开幕。中国驻尼加拉瓜大使馆参赞于波与尼加拉瓜总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加为比赛开球。尼专业棒球队员分别身穿中国特色的红黄色“中国虎”和蓝白色“尼加拉瓜勇士”定制队服，进行中国春节专场比赛。现场观众身着北京冬奥会及春节元素文化衫与棒球帽，佩戴两国国旗徽章，为球员精彩球技和两国友谊欢呼。

尼方代表说，尼中复交为两国各领域合作开拓新空间。体育是人与人、国与国沟通的桥梁，尼方相信北京冬奥会必将是团结和平的盛会，预祝北京冬奥会取得圆满成功。场内电子屏滚动播放北京冬奥会宣传片、传统春节曲目等。赛场外烟花将现场气氛推向高潮。同日，马那瓜市中心标志性建筑国家宫还点亮了“中国红”灯光秀。

1月31日，波黑第二大城市巴尼亚卢卡市文化中心音乐厅举办了一场洋溢着中国风的中国新年音乐会，给观众带来一个美妙的夜晚。

当晚的音乐会由巴尼亚卢卡大学艺术学院管弦乐队担纲演出。演出曲目包括中国传统民歌《茉莉花》《走西口》等，同时还演出了《这富丽的房子》等多首波黑经典民谣及圆舞曲、回旋曲。演出在《啊，朋友再见》欢快的旋律与观众热烈的掌声中结束。（参与记者：刘芳、苏津、张修智、吴昊、朱雨博）

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