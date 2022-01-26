【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2022年1月25日，中国同中亚五国建交30周年视频峰会隆重举行，此次峰会是首次以中国同中亚五国形式举行的元首级会晤，宣告中国中亚关系进入新时代。峰会通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》，共同回顾中国同中亚五国关系发展走过的伟大历程，携手擘画未来双方合作的宏伟蓝图。《联合声明》涉及中国同中亚合作的100多个务实合作领域，本文对部分领域进行盘点。

中国是最早承认中亚国家独立和主权的国家之一。中方与中亚五国通力合作，在短时间内解决了历史遗留的边界问题，发展睦邻友好关系，开展全方位互利合作。在30年的共同努力下，中国同中亚国家的关系达到历史最高水平，建立并深化战略伙伴关系。

中国同中亚国家元首之间的相互信任和友好关系在其中发挥了关键作用。元首定期交流深化双方政治互信，为全面务实合作指明方向，促进相互尊重的跨文明对话，深化人文合作交流。

21世纪的中国和中亚国家是好邻居、好朋友、好伙伴。中国与中亚国家相互尊重国家主权和领土完整，互不干涉内政，绝不容许本国领土上发生任何违反上述基本原则的企图。

中国和中亚国家均为发展中国家，关键利益交叉点多，发展战略契合度高。中国的改革开放、经济建设成就、扶贫经验和高科技产业为中亚国家的发展开辟了广阔的机遇。同时，中国和中亚国家尊重彼此按照本国历史民族特点选择本国发展道路的权利，为彼此的发展创造有利条件，在经济合作中互利互补。山水相连的地理位置促进了这种协作。

经贸合作快速发展

中国和中亚国家的经贸关系从零起步，表现出高度的相互吸引力和驱动力。2000年，中国和中亚国家互联互通迈上新台阶，双边贸易水平快速增长，八个口岸货物通关量持续上升。

根据中国海关统计数据，2001年中国与中亚贸易额总计15亿美元。过去20年间，中国与世界各国的贸易额平均增长8倍多，而对中亚贸易额增长了24倍，增速十分可观。2001年至2020年间，土库曼斯坦对华贸易增幅最大，从3270万美元增至65亿美元。同期，乌兹别克斯坦对华贸易额增长了100多倍，从5830万美元增至66亿美元；塔吉克斯坦对华贸易额从1070万美元增至10.6亿美元；吉尔吉斯斯坦对华贸易额从1.189亿美元增至29亿美元；哈萨克斯坦对华贸易额从13亿美元增至214亿美元。

中国已经成为中亚国家商品出口的主要目的地。自2016年以来，中亚国家对华出口增长了42.8%。仅哈萨克斯坦一国就向中国出口20多种农业和畜牧业产品。越来越多的中亚绿色产品在中国市场打开销路。

中国是中亚国家重要的外资来源国。截至2020年底，中国对中亚地区投资累计约400亿美元；其中，对哈萨克斯坦投资额214亿美元，对吉尔吉斯斯坦投资额46亿美元，对乌兹别克斯坦投资额100多亿美元，对塔吉克斯坦投资额30多亿美元。中国对中亚投资的稳步增长主要依托中资在中亚开设的独资企业及合资企业。截至2021年底，在中亚运营的中资企业累计达到7700家。哈萨克斯坦有2705家中资参股企业和798家中资合资企业。2017年以来，乌兹别克斯坦的中资企业增长了50%，目前已接近2000家。尤为重要的是，中国投资给中亚带来了先进的农业、水资源、工业生产、机械制造技术和最佳解决方案，为中亚国家工业转型升级提质增速、共同建设数字经济和绿色经济创造机遇。

2013年中国提出“一带一路”倡议，中亚互联互通进入快速发展期，一大批重大基础设施项目落地运营。共建“一带一路”为中亚国家开辟了通向世界主要海港的运输通道，中亚作为欧亚陆路交通枢纽的重要作用日益凸显。仅在2021年1月至8月，中欧班列就开行8000多列，运送货物约910万吨，同比增长49%。“西欧-中国西部”国际公路哈萨克斯坦段全面建成并投入使用，历史上首次实现了双边门到门的公路货物运输。中国-吉尔吉斯斯坦、中国-塔吉克斯坦边境口岸实现全天候开放。中国和中亚国家通力合作，为互利经贸合作开辟广阔前景，服务于各国核心利益。新冠疫情没有对中国与中亚五国之间经贸合作的良好势头造成重大影响。

新冠疫情不仅是对全球公共卫生系统的考验，也是对中国中亚友谊与合作的严峻考验。中国疫情暴发之初，中亚五国迅速向中国提供了紧急援助，中方对此高度肯定。作为回报，中国向中亚派出了经验丰富的流行病学专家医疗团队，与中亚同行分享中国控制疫情传播的经验。据不完全统计，2020年至2021年间，中国向中亚国家提供的人道主义援助总额（不包括赠款和近1000万支中国疫苗）达到1亿美元。乌兹别克斯坦与中国合作研发推广新冠疫苗ZF-UZ-VAC2001。联合抗疫的宝贵经验进一步深化了中国与中亚国家的友好关系。

深化上合组织多边合作

2021年是上海合作组织成立20周年，中国与中亚高度重视在上海合作组织框架内的合作。

首先，中国与除土库曼斯坦以外的中亚四国同为上合组织成员国；土库曼斯坦尽管不是上合成员国，但是始终与上合组织保持密切联系，定期受邀参加上合组织元首理事会。

其次，在国际局势风云变幻的大背景下，上合组织把不同规模的国家团结在一起，阐述、商议、听取各方立场，就热点问题和关键问题达成共识。

第三，中亚国家始终是上合组织的核心。

第四，在相互尊重各成员国选择的政治、社会经济和文化发展道路的同时，上海合作组织始终致力于为地区和世界的长期稳定发展做出更大贡献。

第五，上海合作组织是一个新型国际组织，始终坚定地走自己的路，不断寻求组织内部和与外部伙伴合作的新机会。

上海合作组织为21世纪的国际组织的提供了建设多边伙伴关系的新模式。上合组织的吸引力与日俱增，欧亚大陆和欧亚大陆以外的国家和国际组织纷纷表示加入上合的意愿，这一现象并非偶然。

2021年9月16日至17日举行的上海合作组织杜尚别峰会再次彰显了“上海精神”的吸引力。本次峰会启动接纳伊朗为上合组织正式成员国的程序，决定给予埃及、卡塔尔和沙特阿拉伯三国上合组织对话伙伴地位，第二轮扩员的决定令外界始料未及。

杜尚别峰会的成果拓宽了上合组织的地域范围，赋予其新的生命力，向全世界展示了这个独特的国际合作与发展机构的不竭潜力。下一届上合峰会计划2022年秋在塔什干举行，从乌兹别克斯坦方面目前的筹备情况来看，塔什干峰会有望在开放、互信、平等、相互尊重和互相协调等原则的基础上开辟上合组织多边合作的新纪元。上海合作组织将本着平等、共同、完整、全面和可持续安全原则，继续致力于构建更加公正、公正的国际秩序。

推动解决阿富汗问题

据联合国统计，目前有2440万阿富汗人需要紧急人道主义援助，其中一半是儿童，98%的阿富汗人没有粮食保障。伴随着人道主义危机的是该国严重的经济问题。塔利班上台之前，阿富汗75%的公共开支和40%的国内生产总值由国际援助提供。由于国际援助中止，整个阿富汗的金融体系濒于崩溃的边缘。

在阿富汗人民最艰难的时刻，中国和中亚国家及时伸出援手，提供人道主义援助。中国向阿富汗人民提供价值2亿元人民币（约3100万美元）的援助，捐赠300万剂新冠疫苗。目前，大部分援助已经送达有需要的阿富汗居民手中，其他援助将通过红十字国际委员会（ICRC）和联合国难民署送达。

2021年10月至12月，中亚五国共向阿富汗运送了9000多吨人道主义援助物资。哈萨克斯坦向阿富汗提供了超过155吨食品和药品，乌兹别克斯坦约5500吨，塔吉克斯坦2500吨，土库曼斯坦仅在第二批援助物资中就向阿富汗运送了1200吨食品、纺织品和生活用品以及20车石油产品。吉尔吉斯斯坦也提供了部分援助。中亚国家将采取更多措施，帮助阿富汗尽早恢复和平稳定。

中国和中亚国家支持阿富汗早日实现和平、稳定与发展。阿富汗地理位置优越，矿产资源丰富，具备开展多边合作的条件，能够成为联结中亚和南亚的桥梁。显然，要解决阿富汗累积的问题，逐步推动阿富汗重建，使其回到和平的轨道，首先必须建立一个有阿富汗各民族、宗教和政治团体代表参与的包容性政府。这也是中国和中亚领导人一贯强调的原则。

把握机遇不断开拓

站在新的历史起点上，中亚国家将与中国继续加强区域合作，营造本地区相互信任和共同繁荣的氛围。目前，各方正积极磋商协调，筹备启动中亚安全与合作对话，起草2022年至2024年深化区域合作路线图，起草以推动中亚21世纪现代化发展为目标的睦邻友好合作条约，以上谋划和倡议充分显示，中亚国家正同中国一道开展持续深入的工作，继续为安全、可持续、广泛和开放的伙伴关系打造共同的空间。

中国和中亚国家作为久经考验的战略伙伴，正在进入合作关系的新时代。中国与中亚国家的关系是各国主动、平等的选择，它扎根于各国多年睦邻交往的历史，基于对当代世界和本国发展特色相似或相同的认知，符合协调发展、共同繁荣的美好愿景。

文中数据来自新华网，人民网，中国驻外使馆以及哈萨克斯坦等国媒体。

作者为太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）

(责编：崔译戈、常红)