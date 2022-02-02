新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者报道：近日，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株继续蔓延，全球多国新增新冠确诊病例数处于高位。2日，日本新增确诊病例首次超过9万例。1日，土耳其新增确诊病例首次超过10万例；荷兰新增确诊病例连续第二天超过10万例。

世界卫生组织1日发布的全球新冠疫情周报显示，1月24日至30日这一周内，全球新增确诊病例22239622例，与上一周基本持平；新增死亡病例59195例，比上一周增加9%。

最新疫情周报说，奥密克戎毒株自10周前首次被发现以来，已迅速成为全球主要流行毒株，在过去一个月内收集到的新冠病毒样本中占比超过93%。

据日本广播协会电视台统计，截至2日20时30分（北京时间19时30分），日本当天新增确诊病例94930例，累计确诊2921185例；新增死亡病例82例，累计死亡18980例。这是自疫情暴发以来，日本单日新增确诊病例首次超过9万例。

统计显示，当天日本47个都道府县中有18个新增确诊病例数创当地新高。其中东京都新增确诊病例21576例，首次超过2万例。新增确诊病例较多的地区还包括大阪府、神奈川县、爱知县等。

据《朝日新闻》1日报道，1月份东京都有约4.4万名儿童感染新冠病毒，在东京都当月新增确诊病例中占比约四分之一。

日本要求轻症感染者居家隔离。据日本厚生劳动省统计，截至2月1日，日本居家隔离者达到约30万人。截至1月27日，日本共有644所幼儿园因疫情暂停开放。

土耳其卫生部1日发布公告显示，当天土耳其全国新增确诊病例102601例，单日新增病例数再创新高，累计确诊达11722483例；新增死亡病例198例，累计死亡87614例。

土耳其卫生部冠状病毒科学咨询委员会专家日前表示，近日新增确诊病例中，老年人和未接种新冠疫苗者占比较高，同时儿童感染者比例正在攀升。专家警告，到2月中旬，土耳其因感染新冠需要接受重症监护的人数可能会大幅增加，这将给医院的重症监护资源造成极大压力。

荷兰国家公共卫生与环境研究所1日发布数据显示，过去24小时该国新增确诊病例105840例，略低于此前一天的历史最高纪录112278例，但已是连续第二天新增病例超10万例；累计确诊4432535例，累计死亡21277例。

数据还显示，截至1日的一周内，荷兰新增确诊病例530015例，比前一周增加45%；新增住院病例1056例，比前一周增加11%；新增重症病例78例，比前一周增加18%。该机构表示，最新疫情数据表明奥密克戎毒株导致的这一波疫情在荷兰还远未结束。（参与记者：华义、李振北、王湘江）

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