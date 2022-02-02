新华社华盛顿2月1日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会1月31日发布的最新报告显示，1月美国新增儿童新冠确诊病例超过350万例；自疫情暴发以来，美国已有超过1100万名儿童确诊感染新冠病毒。

近期，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情反弹，儿童新冠确诊病例数也持续激增。报告显示，截至1月27日的一周内，美国新增儿童新冠确诊病例超过80.8万例，虽然单周新增儿童病例数较前一周的峰值水平有所下降，但仍然“极高”，是2021年德尔塔毒株导致的单周儿童确诊病例数峰值的3倍。

根据这份报告，截至1月27日，美国累计报告11411047例儿童新冠确诊病例，占美国确诊病例总数的18.6%，平均每10万名儿童中有15161人感染。

报告还显示，美国单周新增儿童新冠确诊病例已连续25周超过10万例。自2021年9月第一周以来，美国儿童新冠确诊病例累计增加近640万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

(责编：胡永秋、杨光宇)