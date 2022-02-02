新华社日内瓦2月1日电（记者刘曲）世界卫生组织1日呼吁那些已开始解除新冠疫情期间防疫限制措施的国家，应采取稳步、缓慢的方式逐渐“解封”，因为近期数据显示，世界各地报告的新冠死亡病例数正急剧增加。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说：“自从10周前首次发现奥密克戎（变异毒株）以来，全球已向世卫组织报告了近9000万确诊病例，这比2020年全年的报告病例数还要多。我们现在开始看到，在世界大多数地区，死亡病例数的增加非常令人担忧。”

针对某些国家认为“得益于疫苗广泛接种且奥密克戎毒株具有高传播性但导致病症较轻，因此防范新冠传播既无可能、也不必要”，谭德塞再次表示关切。他说，“更多的病毒传播意味着更多的死亡。我们不是在呼吁任何国家回到所谓的封锁状态，而是呼吁所有国家尽其所能而非仅仅依靠疫苗来保护民众。此时任何国家（在疫情面前）无论是投降还是宣布胜利，都为时过早。”

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也在记者会上表示，过去7天全球各地向世卫组织报告的确诊病例已超过2200万例，病例数激增主要由奥密克戎毒株导致。但眼下更令人担忧的是，过去4周世界各地的死亡病例数也在急剧增加。她认为这种情况本不应该发生，因为目前已有的防疫工具和措施完全可以阻止这类情况出现。

范凯尔克霍弗敦促那些正开始解除新冠防疫限制措施的国家谨慎行事，因为许多国家尚未度过奥密克戎毒株传播的高峰期，“当下并非一下子解除所有（防疫）措施的时候”。她建议在新冠病毒仍十分活跃的情况下，这些国家应以稳步、缓慢、渐进的方式解除限制。

同时，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安也表示，各国在取消防疫限制措施方面，应该根据本国情况，按照自己的节奏来规划自己的路径，可以借鉴别国经验和做法，但不能盲目跟随。他提醒，那些决定放松疫情管控的国家也需要确保其有能力在需要时迅速重新推出社区能接受的限制措施。

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