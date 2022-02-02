梅可书

2022年虎年春节之际，举世瞩目的北京冬奥会即将开幕。近日，阿根廷总统费尔南德斯将出席北京冬奥会开幕式并访华的消息被国内外媒体纷纷报道。费尔南德斯总统在接受媒体采访时表示，非常荣幸参加北京冬奥会这一世界性体育盛事，对访华充满期待。他还特意学了中文祝福中国人民“新年快乐”，向中国人民“致以诚挚的问候”。

阿根廷是离中国地理距离最遥远的国家之一，但这并没有阻隔两国人民的友谊。今年2月19日，中国和阿根廷即将迎来建交50周年。半个世纪以来，在双方共同努力下，中阿友谊之树生机勃勃、硕果累累。

相互信任的好朋友

50年来，中阿始终在涉及核心利益问题上相互支持。阿根廷坚持一个中国原则，支持中国恢复对香港、澳门行使主权。中国也支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，维护公平正义。

中阿两国人民始终同舟共济、守望相助。汶川地震发生后，阿根廷政府第一时间表达慰问。新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席与阿根廷总统费尔南德斯通电话并多次互致信函，就深化中阿关系和携手抗疫达成重要共识。在中国抗击疫情的关键时刻，阿根廷政府和社会各界向我们表达了坚定支持和慰问。在阿根廷面临疫情大考时，中国暖心相助。中阿新冠疫苗合作成果丰硕。我们从新闻上看到一条条这样的消息：阿根廷政府来华采购国药疫苗的飞机上涂装着“新年快乐、牛年大吉”的图案，驰援武汉抗疫护士的孩子收到了阿根廷足协赠送的球衣。

共同发展的好伙伴

“志之所趋，无远弗届”。50年来，中阿始终在共同发展的道路上携手前进。新中国成立不久，阿根廷工商界在拉美国家中率先组团访华。双方始终坚持平等相待、互利共赢，朝着共同发展繁荣的目标不懈努力，各领域务实合作不断走深走实，为促进各自经济社会发展注入重要动力。

50年来，两国务实合作高速增长。中阿双边贸易额从建交时的603万美元增至2021年的178亿美元，中国已成为阿根廷第二大贸易伙伴。双方在能矿、农业、基础设施等领域合作亮点纷呈，涌现出水电、铁路、光伏等一批高质量项目。2021年，在中国企业参与下，阿根廷货运铁路载量克服疫情影响，年货运量超过800万吨，同比增长36%，不仅为当地创造大量就业机会，更为阿根廷疫后复苏发挥重要作用。中阿航天、海洋、南极、新能源等领域合作增长迅速，前景广阔。

兼收并蓄的好知音

“相知无远近，万里尚为邻”。50年来，中阿始终相互学习互鉴。早在上世纪50年代，我国派出京剧大家组成的文艺团组赴阿演出引起轰动、盛况空前。阿根廷著名的奥斯瓦尔多·普格列赛探戈乐队访华，周恩来总理会见了乐队成员并观赏了乐队的精彩表演。70年代，阿根廷心脏外科专家为新中国培养了第一批优秀的心脏外科医生。

进入新世纪以来，全球化深入发展，两国人民交往更加频密，友谊更加深厚。越来越多的阿根廷人开始学中文、吃中餐、品茶道、练武术。阿根廷青年功必扬、夏波波与汉语结缘，如今已成为广受中国年轻人喜爱的网络大V。广袤的草原、瑰丽的冰川、热情的探戈、奔放的足球，成为中国游客心仪的打卡地。

体育是全人类共同的语言，为不同文明交流互鉴搭建了重要桥梁。中阿都是体育大国，两国体育交流丰富活跃。阿根廷曾于2018年成功举办主题为“感受未来”的布宜诺斯艾利斯青奥会。作为拉美冰雪运动大国，阿根廷坚定支持中方举办北京冬奥会，运动员将参加速度滑冰、雪橇、高山滑雪、越野滑雪等项目角逐。

同心筑梦，中阿友好故事必将在冬奥时间写下崭新一页。携手同行，我们会在更加美好的征程上“一起向未来”！

(责编：杨牧、崔越)