除夕之夜，中央广播电视总台《2022年春节联欢晚会》为全球观众奉上了一场情深意浓、祝福满满的文化盛宴，海外华侨华人共品春晚、共迎新春，抒发对家乡的思念，对祖（籍）国的祝福。

除夕当晚穿上红色新装，和家人一起吃年夜饭，守在电视机前看春晚，这是旅居海外41年的泰国中华总商会副主席李桂雄多年的“保留节目”。“春晚上的一个个节目展示了中国人民过上好日子的幸福和愉悦，增强了海外华侨华人对祖（籍）国发展的信心。”

“开场《欢乐吉祥年》反映了追求幸福团圆和重视家庭亲情的中华传统美德，歌曲《黄河 长江》展现了豪迈的民族精神。”越南中国商会广东企业联合会会长徐丰培说，整场晚会既保留传统特色又推陈出新，象征着悠久历史的祖（籍）国正不断焕发出勃勃生机。

“一起观看春晚是阖家团圆的表达方式之一，就像春晚歌曲唱的那样‘心中有爱就是团圆’。”秘鲁中华通惠总局主席梁顺说，秘鲁华侨华人可以通过各种智能终端设备观看春晚，感受春的暖意。

中东欧文化经贸交流协会会长曾绍莹说，每逢佳节倍思亲，春晚已成为海外华侨华人的精神家园。今年的春晚紧跟时代主题，内容欢快温馨，让因疫情难以回国的华侨华人倍感温暖。

法国华侨华人会主席任俐敏说：“春晚承载着中国人的集体记忆，旅法华侨华人同国内观众同步收看，共同欢度春节、传递祝福。”

以“新征程上的迎春曲，中国年里的欢乐颂”为主旨，今年春晚深情反映建党百年、乡村振兴、生态文明、冬奥盛会、中国航天等重大主题，描绘新时代新征程上的壮丽图景。

德国中华文化艺术交流协会会长邵红升说：“今年的春晚通过温暖朴素的话语呈现中国百姓日常生活，展现了中国人民接续奋斗的精神内核。”

墨西哥尤卡坦半岛华侨华人联合会会长白义认为，今年春晚镜头更聚焦每个平凡家庭的喜怒哀乐，云南大象、诚信名单、催婚等都是民众切实关心的话题。

“春晚折射出中国社会的发展进步，身在海外的中华儿女为祖（籍）国的发展感到骄傲！”欧洲华侨华人青年联合总会创会会长傅旭海感叹。

埃及中华总会会长王培中对小品《休息区的故事》印象深刻。他说：“将医护工作者的故事搬上舞台，讲述疫情防控期间的感人瞬间，让身在海外的华侨华人感到温暖。春晚多样的节目反映了中国的繁荣昌盛，增强了海外华侨华人的凝聚力。”

日本华人教授会代表、山梨学院大学特任教授熊达云认为，春晚热情讴歌了中国新时代的精神风貌，大力弘扬了正能量。

韩国釜蔚庆中华总商会前副会长李宝娜表示，春晚为海外华侨华人带来了浓浓的年味和暖暖的温情，传递出新时代中国具有的蓬勃向上的精神力量。

冬奥元素成为今年春晚舞台的一大亮点。零点钟声刚刚敲响，在《冰雪闪亮中国年》音乐中，“冰墩墩”和“雪容融”的出现，点燃了全球华侨华人对北京冬奥会的热情。

中俄人文合作发展中心董事长尹斌曾作为志愿者参与2008年北京奥运会服务工作，他十分期待北京冬奥会的举行。俄罗斯华侨华人联合总会常务副会长兼秘书长吴昊表示，相信一届简约、安全、精彩的奥运盛会必将给世界带来一场充满激情和喜悦的冰雪嘉年华。

“春晚的冬奥元素不仅真实展现了中国国家形象的可信、可爱、可敬，也反映了中国人民的热情友好以及对奥林匹克精神的崇尚。”美国盐湖城华助中心理事长乐桃文衷心祝愿北京冬奥会圆满成功，祝愿各国运动员勇创佳绩。

（本报北京、曼谷、河内、里约热内卢、华沙、巴黎、柏林、布鲁塞尔、墨西哥城、开罗、东京、首尔、莫斯科、华盛顿2月1日电 记者张博岚、孙广勇、杨晔、吴杰、于洋、刘玲玲、李强、张朋辉、彭敏、周輖、岳林炜、马菲、荣翌、李志伟）

《 人民日报 》（ 2022年02月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)