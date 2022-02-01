人民网里约热内卢1月30日电 （记者吴杰）中国壬寅虎年春节，喜遇北京冬奥会及中哥建交42周年，虎年“欢乐春节”中国文化月活动在新春之际拉开帷幕，为中哥两国人民携手抗疫添虎威、共创繁荣增祥瑞。

中国文化月由中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部、波哥大市政府、国家电视台、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、波哥大电视台、波哥大市图书馆、孔子学院、哥中友好协会、汉语桥俱乐部波哥大站等单位共同举办。

哥伦比亚多个主流传播平台演播多台中国精彩节目，并主动推出视频预告片，是这次中国文化月的重要特点。

1月27至2月3日，扬州杖头木偶剧《白雪公主》在著名的胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院空中剧场播出，这部大型人偶童话剧通过幽默风趣的舞台表现手法对经典的格林童话故事进行了全新的演绎。

《中哥友好——来自上海的问候》 是中国驻哥伦比亚使馆、哥伦比亚文化部、上海市外办、上海文化和旅游局携手上海广电集团、哥伦比亚国家电视台专为“欢乐春节”冬奥会和中哥建交42周年量身打造的一台大型文艺节目，集歌舞、戏曲、杂技、音乐、幽默剧于一体，集结了上海交响乐团、上海民族乐团、上海歌舞团、上海京剧院等沪上知名艺术剧团，向观众展现上海城市精神。将于 2月5日晚8点黄金时段在哥伦比亚国家电视台播出。该电视台还将于 2月12日晚播出中国央视春节晚会的精编版本，以中国特色的文化盛宴陪伴当地民众辞旧迎新、守岁纳福。

波哥大电视台将先后播出交响乐、民族音乐、多媒体交响乐、民族舞剧等多台经典中国作品。1月31日与2月4日，将播出苏州交响乐团《泱泱国风》音乐会。音乐会由世界著名音乐总监陈燮阳执棒，倾情演绎《壮士行》、《海霞》组曲、二胡协奏曲《红梅随想曲》及交响音画《姑苏人家尽枕河》等经典中国作品，讴歌英雄，赞美生活，充分展示中西文化的融合与传承。

2月1日，将播出多媒体交响乐《良渚》，作品由交响乐、人声无歌词吟唱、多媒体3D影像等多种手段综合而成，描绘良渚人从村居到王城，由图腾及祭神，拦洪筑坝，饭稻衣麻的生活方式与社会形态，展示中华五千年文明之源。

2月2日，将播出中国民族音乐会《苏州好风光》，苏州民族管弦乐团演奏包括中国管弦乐《茉莉花》《抒情变奏曲》《桃花庵》《吴越春秋》、琵琶协奏曲《福吉天长》、女高音与中国管弦乐《苏州好风光》在内的六首作品，通过民族音乐交响化的表达方式，展现苏州风情，抒发对美丽家乡、美好生活的热爱。

2月3日，将播出中国民族音乐会《华乐苏韵》，其中有《黄土情》《听园》《壮士征战凯旋归》等我国民族音乐代表作品，也加入了《巴赫a小调协奏曲》《卡门进行曲》《天鹅》等西方古典乐名曲，让听众感受到传统与现代、东方与西方多元音乐文化的碰撞与交融。

2月5日，将播出大型原创民族舞剧《一把酸枣》，以晋商历史为依据、大院文化为背景，将晋商文化的大主题融合在凄美的爱情故事中，歌颂了山西商人诚信为本、以义制利、顽强拼搏、忠贞爱情的崇高精神。该剧已演出1000多场，广受国内外观众喜爱。

2月6日，将播出内蒙古艺术剧院出演的杂技剧《鸿雁》，以杂技、魔术、音乐为主要表现手段，用拟人的手法讲述对和平绿色的向往，对人与自然和谐共存理想家园的呼唤与赞美。

中国驻哥使馆携手江苏省、浙江省和甘肃省文旅厅，将在使馆“脸书”官方账号平台展现三省多姿多彩的春节民俗、非遗传承、舞蹈艺术及民乐等文化大观，包括《浙江舞韵》、苏州昆山昆剧院的《浣纱记》、“指尖乾坤”江苏织染秀展暨云锦时装秀、“交响丝路·如意甘肃”春节综艺晚会等精彩节目展演。

此外，哥中友协、汉语桥俱乐部、孔子学院也将举办“欢乐春节”和“冰雪冬奥”的线上线下精彩活动，包括在校园等地举办中国美食庙会，邀请汉学家、前赴华留学生举办《留学中国》《中国旅游》《中国文化》《中国美食》系列讲座；举办《坐看云起时》云画展等。

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