人民网曼谷1月30日电 （记者孙广勇）1月29日，正值喜迎2022北京冬奥会和中国传统新春佳节之际，位于泰国首都曼谷的拉差丹农现代艺术中心迎来了一批特别的观众。17岁的披差达和8岁的纳塔查还有不少泰国青少年来到这里，参观“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画展，他们的绘画作品分别获得了“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛的一等奖和二等奖，她们开心兴奋地对参观者讲述自己和北京冬奥会的故事。

可爱的“冰墩墩”和“雪容融”在洁白的冰雪中向朋友招手，背景中的中国长城巍峨而雄伟，奥运吉祥物前肤色各异的各国运动员跃跃欲试，图画下方是“2022 一起向未来”几个汉字，这是获得少年组一等奖的披差达的作品。她告诉记者：“构思了一周左右，画了4、5天，我把对冬奥会的美好祝愿都融入了画作中。我画的各国运动员是为了表现冬奥会沟通不同文明、连接各国人民的精神。北京冬奥会将让世界各国人民了解中国的冰雪文化，促进彼此相互理解和尊重。”

为让泰国民众尤其是青少年了解并感受2022北京冬奥会的魅力，在中国驻泰国大使馆指导下，中国驻曼谷旅游办事处于去年9月举办“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛，以激发泰国年轻一代对于冰雪运动的热情，用画笔传递对北京冬奥的向往和祝福。

此次画展展出的近180幅作品均为此次绘画比赛中的获奖作品。每幅都融入了冬奥吉祥物、标识、奥运五环等元素，更不乏别出心裁之作，有的用石膏板作画，有的用棉花粘贴出冰雪世界，还有的用大米作画，极富创意。大胆创作的同时又紧扣冬奥主题，将泰国年轻一代的朝气蓬勃和别具匠心体现地淋漓尽致，也将泰国民众的心与2022北京冬奥紧密相连。

进入展览馆，记者看到展览聚焦北京冬奥的同时，融入“欢乐春节”元素，展厅内冬奥吉祥物“冰墩墩”“雪容融”的活泼模样惹人喜爱，喜庆的中国结、红灯笼又将这里的节日氛围烘托得格外热烈。展览不仅传递泰国民众对即将到来的2022北京冬奥会的向往，也为中国传统节日春节带来美好祝福。

现场还设置了《北京冬奥会主题图片展》，向泰国民众更加全面讲述北京冬奥会的筹办故事。精彩的图片吸引了不少观众驻足观看。带着孩子前来观展的萨瓦娜表示，这些图片让孩子们更直观地了解和感受到北京冬奥会。

此前，中国驻泰国大使馆联合中国驻曼谷旅游办事处共同推出“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛、“一起向未来”有奖答题、冬奥主题图文展播、冬奥旅游线路推广等一系列活动。以北京冬奥为主题的系列活动一经推出，深受当地民众的喜爱，让中国形象和奥运精神更加深入人心。

此外，为助力北京冬奥会，中国驻曼谷旅游办事处还举办了“北方冰雪旅游海外推广季”活动，邀请泰国民众共赏中国冰雪之美，推广中国特色冰雪旅游资源。许多网友纷纷留言，表示中国各地的冬季美景令人惊艳。

“北京冬奥话题热度在泰国持续提升，北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号是‘一起向未来’，号召我们在奥林匹克旗帜下，团结合作，共克时艰，点燃属于人类的希望之火，让我们‘一起向未来’。”中国驻泰国大使韩志强说。

泰国是一个热带国家，虽然不具备多数冰雪运动所需的天然条件，但几十年以来，冰雪运动却得到快速发展。泰国奥林匹克委员会副主席瓦林表示，泰国派出4名运动员参加北京冬奥会越野滑雪和高山滑雪比赛。北京将成为世界上唯一举办过夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥”之城。中国做了非常充分的准备，国际社会看到中国举办冬奥会的实力、信心及决心，相信北京冬奥会一定会成为一届成功、精彩的体育盛会。

在展览馆开心地抱着“冰墩墩”“雪容融”玩偶，和父母一起观看绘画展的泰国小朋友披奇说：“希望有一天在冬季去中国，感受冰雪之美、尝试冰雪运动。非常期待北京冬奥会的召开，我将为各国冬奥运动健儿加油。”

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