人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

商务部：望美方立即纠正在对华贸易救济调查中的错误做法

2022年01月27日23:55 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月27日电（记者于佳欣、王雨萧）针对世贸组织就中国诉美国反补贴措施世贸争端案发布裁决，商务部新闻发言人高峰27日表示，中方希望美方立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法，并密切关注美方后续执行措施，保留采取进一步行动的权利。

当地时间1月26日，世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决，认定由于美方未履行世贸组织生效裁决，中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。这是中国在世贸组织第2次获得对美贸易报复额。此前中国在诉美反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上表示，世贸组织的裁决再次证明，美方长期以来违反世贸规则、滥用贸易救济措施，拒不履行世贸组织裁决和世贸规则明确规定的国际义务，严重损害了公平公正的国际贸易环境。

商务部此前发布的消息称，本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护中国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。

高峰说，中方高度重视国际法治在稳定国际经贸秩序、规范国际经贸关系中的积极作用，将密切关注美方后续执行措施，保留采取进一步行动的权利，以维护多边贸易体制的权威性。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部