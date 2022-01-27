人民网联合国1月26日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军26日在安理会叙利亚政治进程问题公开会上发言表示，国际社会应全面统筹和考虑有关问题，推动叙利亚政治进程。

张军表示，中方支持根据第2254号决议推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程，但是制宪和选举本身不足以解决叙利亚问题，要想真正在政治轨道取得进展，国际社会需综合应对危害叙利亚主权、安全和发展的重大问题，为叙利亚政治进程创造良好条件。

张军强调，叙利亚主权应得到充分尊重，这是处理叙利亚问题必须坚持的原则。外国军队未经叙利亚政府的同意不应在叙利亚境内包括戈兰地区驻扎。不论是跨越叙利亚边境的军事行动、戈兰地区的定居点建设还是从叙东北部盗窃石油的行为，都破坏了叙利亚的主权，侵犯了叙利亚人民的利益，违背了国际社会的政治努力。中方敦促有关国家切实尊重叙利亚主权和领土完整，遵守《联合国宪章》和国际法，停止对叙利亚的占领、侵吞和袭击。

张军指出，恐怖主义的存在不能被视作叙利亚的“常态”，国际社会在反恐问题上要明确立场，不能搞双重标准。近日叙利亚东北部关押恐怖分子的监狱遭遇袭击，可能造成恐怖分子逃窜，中方对此表示关切，敦促有关方面确保类似事件不再发生。中方呼吁各方尊重叙利亚政府在反恐问题上的主导权，根据国际法和安理会决议开展反恐合作，共同打击叙利亚境内的恐怖势力。中方愿同叙方加强沟通协作，帮助叙方提高反恐能力。

张军呼吁，国际社会应鼓励地区国家加强对话合作，为此创造积极条件。叙利亚的局势关乎地区安全稳定，早日全面解决叙利亚问题符合地区国家的共同利益。中方欢迎有关地区国家同叙利亚加强外交、经济、贸易等领域互动，欢迎阿拉伯国家积极考虑叙利亚重返阿盟。希望这些积极势头产生务实的结果，同联合国的斡旋形成合力。

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