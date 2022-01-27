太平洋联盟峰会现场。图片来源：网站截图

人民网马德里1月27日电 （记者陈晓航）当地时间26日，由哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁四国组成的太平洋联盟在哥伦比亚马拉加湾举行第16届峰会。本届峰会上，新加坡签署协议取得太平洋联盟首个联系国地位，厄瓜多尔也加快推进成为联盟正式成员国进程。

太平洋联盟于2011年4月宣布成立。该联盟官网显示，截至2019年，四个成员国共有人口2.3亿。目前该联盟共有众多观察员国和候选联系国。中国于2013年成为观察员国。该联盟宗旨是加强拉美太平洋沿岸国家贸易政策协调，促进联盟内货物、服务、资本和人员自由流通，致力于将联盟打造成为对亚洲最具吸引力的拉美次区域组织和亚洲进入拉美市场最便利的入口。

西班牙埃菲社报道，哥伦比亚总统杜克于峰会期间指出，“随着新加坡作为准成员国的加入，我们正在将太平洋联盟引入新阶段，并有望在不久的将来接纳厄瓜多尔成为联盟正式成员国。”杜克表示，成立仅十年左右的太平洋联盟“比以往任何时候都更加强大”，并称赞该机制的成就源于“无论是一体化，或者投资贸易交流都对民众的发展转型与福祉具有决定性作用。”智利总统皮涅拉回顾该联盟在创立最初阶段逐步消除贸易壁垒，促进人员和资本流动，致力整合金融市场。皮涅拉认为，联盟未来将面临新的复杂局势，如气候变化、人口老龄化及新冠疫情大流行等诸多方面挑战。

展望未来，西班牙皇家埃尔卡诺研究院首席研究员马拉默德评价，太平洋联盟作为“具有强劲吸引力”的框架，其明确一体化主张，高度重视商贸发展，正以“重要”方式影响地区一体化进程。

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