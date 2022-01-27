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德国日增新冠确诊病例数首超20万

2022年01月27日20:29 | 来源：新华网
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　　新华社柏林1月27日电（记者张毅荣）据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所27日凌晨公布的新疫情数据，德国较前一日新增新冠确诊病例203136例，单日新增确诊病例数首次突破20万例。

　　该研究所的数据还显示，德国27日新增新冠死亡病例188例，累计死亡117314例；该国7天新冠感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）升至1017.4，首次破千。

　　德国卫生部长劳特巴赫26日在联邦议院发言时表示，他主张在德国引入强制性疫苗接种政策。劳特巴赫说，实施这一政策至少需要5至6个月时间，如果现在实施，德国将在今年秋季做好准备（应对疫情）。

　　德国联邦政府与各州政府24日达成协议，将一致坚持现行的限制接触防疫政策。德国总理朔尔茨在协商会议后表示，相比许多邻国，严格的防疫措施让预期的高感染数字较晚才波及德国，但“我们必须保持谨慎，坚持（防疫）路线”。

　　罗伯特·科赫研究所20日公布的疫情周报显示，变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例已占德国新增新冠确诊病例的89%，预计未来数周，奥密克戎毒株感染病例数将继续急剧上升。截至26日，德国已有73.6%的民众完成新冠疫苗全程接种。

(责编：高歌、杨牧)

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