新华社伦敦1月27日电（记者张代蕾 许凤）由英国48家集团俱乐部、英国中国商会与英中贸易协会联合举办的“破冰者”2022新春庆祝活动26日在线上举办。与会者展望中英贸易前景，表示将继续互利共赢合作并期待取得新成果。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，今年中英将迎来建立大使级外交关系50周年，两国关系发展和双方经贸合作面临新的机遇和挑战。希望两国有识之士和工商界能把握时代潮流，发扬“破冰精神”，坚定信心，积极进取，为推动中英关系在新的历史起点上健康稳定发展贡献力量。

英国前财政大臣哈蒙德说，受疫情影响，过去两年全球经济动荡，对国际贸易和英中关系产生了一定影响。但最新数据显示，英国依然是中国企业在欧洲投资的首选地；英国公司同时也在积极寻求机会，进军正在快速增长的中国消费市场，中国将成为英国“脱欧”后的重要合作伙伴。他表示，未来两国将继续求同存异、合作共赢。

英国政府对华贸易专员吴侨文说，英方将继续深化中英贸易关系，吸引更多中国投资进入英国。他强调，双边经贸一直是中英关系的中流砥柱，两国均将对方视为重要市场，未来英国希望与中国企业共同发展电动汽车制造业、可再生能源供应链等，携手为绿色经济做出贡献。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中英两国间不断创纪录的贸易水平为经贸合作提供了坚实基础，英国工商界期待与中国分享创新和发展成果，双方将继续合作，为推动世界经济复苏和中英两国关系发展做出贡献。

英国48家集团俱乐部自2009年起每年举办“破冰者”新春庆祝活动，为中英各界人士交流对话搭建平台。

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