人民网北京1月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：在北京冬奥会倒计时一周之际，冬奥村今天正式开村。我们注意到，一段时间以来，国际社会持续关注北京冬奥会筹备工作。许多国际政要和体育界人士热情表达了对北京冬奥会的期待和祝福。发言人对此有何评论？

赵立坚：随着冬奥脚步越来越近，世界支持期待冬奥的热情也越来越高涨。国际奥委会主席巴赫高度赞赏中国的效率、决心和活力，并表示此次一些国家系首次派出代表团出席冬奥会，这充分表明北京冬奥会得到了国际社会的广泛支持。此外，俄罗斯、西班牙、阿根廷、老挝、尼日利亚等多国政要及奥委会负责人也纷纷表达对北京冬奥会的支持，重申反对体育政治化。各国新闻媒体也对北京冬奥会充满期待。在昨天开幕的首届全球媒体创新论坛，来自78个国家和地区的145家媒体机构和国际组织负责人围绕“共享科技冬奥”的主题深入讨论，为用好冬奥平台，促进各国人民交流互鉴贡献了智慧。

还有7天，北京冬奥会的主火炬将在鸟巢点燃，北京将成为首个“双奥之城”。从2008年到2022年，“北京欢迎你”热情未变，“我们北京见”诚意依旧。北京冬奥会开幕正值春节，我们相信这场冰雪之约将再次见证奥林匹克精神与中国元素契合交融。我们也相信，像北京2008年夏季奥运会一样，北京冬奥会必将闪耀世界，各国健儿们将绽放光彩！

彭博社记者：欧盟已就中国针对立陶宛采取的“歧视性贸易”做法向世贸组织提起了诉讼。中方对此有何回应？欧盟此举是否会影响计划于今年3月底举行的欧盟—中国领导人会晤？

赵立坚：关于你提到的具体经贸问题，建议你向主管部门询问。我可以告诉你的是，中方一贯按照世贸组织规则行事。

我也想强调，中立关系出现问题，其中的是非曲直十分清楚，所谓中国对立陶宛进行“胁迫”纯属无中生有，颠倒黑白。中立之间的问题，是政治问题，不是经济问题；中立之间的问题，是立方背信弃义、损害中国利益导致的问题，不是中方向立陶宛施加压力的问题；中立之间的问题，是中立双边问题，不是中欧之间的问题。我们敦促立陶宛立即纠正错误，不要甘当“台独”分裂势力和反华势力的棋子。立陶宛应该回到坚持一个中国原则的正确轨道上来。我们也提醒欧盟方面明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图，劝导立陶宛同欧盟其他成员国一样，履行同中国建交时所作的政治承诺。

关于你提到的欧盟此举是否会影响中欧峰会的安排。中欧双方一直就双方的高层交往保持着沟通。如果有消息，我们会及时地发布。

《澳门月刊》记者：中方此前已就立陶宛允许美国中情局在本国设立监狱一事作出过回应。近期有报道称，立政府计划出售首都郊外的一处房产。有关建筑就是美中情局当作监狱的地方。它曾被用来关押美方认定的恐怖嫌疑人。发言人对此有无进一步评论？

赵立坚：你提到的立陶宛政府这一系列举动，都清楚地指向一个事实，那就是立陶宛参与了美国大搞任意拘押、刑讯逼供的海外“黑狱网”的建设和运营，充当过美国系统性侵犯人权的帮凶。

在这幢没有窗户且进行了专业隔音处理的房产中，究竟有多少人被非法拘禁？究竟实施了多少酷刑？究竟上演了多少罪恶？恐怕这些问题只有立陶宛政府和美国中情局自己清楚。

我想说的是，“黑狱”房产可以出售，人权污点不会随之抹去。立陶宛和美国中情局应该向受害者真诚道歉赔偿，给他们一个满意的交代。

中新社记者：据报道，泰国公主诗琳通将出席北京冬奥会开幕式。发言人能否证实并介绍有关情况？

赵立坚：中泰一家亲。我们热烈欢迎中国人民的老朋友、好朋友，“友谊勋章”获得者诗琳通公主来华出席北京冬奥会开幕式。公主殿下2008年曾出席过北京夏季奥运会开幕式。此次她再度来京共襄盛举，见证北京成为世界上首座“双奥之城”。这必将有力推动国际奥林匹克事业发展，续写中泰友好新篇章。

韩联社记者：据报道，今天上午，朝鲜又发射了不明飞行物。这是朝方今年第六次试射导弹。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到了有关报道。具体详情还有待进一步了解。我们希望有关各方着眼朝鲜半岛和平稳定大局，谨言慎行，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题的政治解决进程。

巴通社记者：据统计，2021年巴基斯坦对华出口额达到35.9亿美元，同比增长约68.9%。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对此表示欢迎。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”兄弟。中国连续多年成为巴基斯坦的最大贸易伙伴。巴基斯坦对华出口也在快速增长。中巴自贸协定第二阶段议定书自2019年签署生效以来，实施效果良好，有力地促进了巴基斯坦优势产品对华出口。

中方愿同巴方继续加强经贸合作，支持更多巴基斯坦优质特色产品进入中国市场，用实实在在的行动推动中巴经贸合作高质量发展，为两国人民带来更多福祉。

总台央广记者：俄罗斯外长拉夫罗夫26日表示，俄中新时代全面战略协作伙伴关系是21世纪国家间关系的典范，在某些方面甚至超过传统军事政治同盟关系。西方正企图利用制裁、舆论妖魔化、情报机构滋事挑衅等一切卑鄙手段，对像俄中这样奉行独立自主政策的国家施加“惩罚”。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了拉夫罗夫外长对两国关系作出的积极表态。这体现了俄中双方对发展两国关系的高度共识，中方对此表示赞赏。

我想强调，中俄互信上不封顶，战略合作不设禁区，世代友好没有止境。两国将彼此视为外交优先方向，是基于各自长远发展作出的战略抉择，根本目的是造福两国和两国人民，维护世界和平稳定与国际公平正义。中俄关系是真正意义上新型大国关系的典范。对于非友即敌的冷战思维和基于一己私利拼凑起来的各种所谓“同盟”和“小圈子”，中俄不感兴趣，更不屑仿效。任何妖魔化和挑衅滋事的企图都注定失败。我们愿意继续同俄方一道，沿着两国元首擘画的方向坚定前行，充分释放两国合作的巨大潜力和优势，为动荡变革的世界注入更多稳定性和正能量。

《北京日报》记者：汤加火山爆发以来，中国政府第一时间提供救灾援助。王毅国务委员昨天同汤加外交大臣通电话时提到“更多的援助正在路上”。你能否进一步介绍有关进展？

赵立坚：昨天，王毅国务委员同汤加外交大臣乌托伊卡马努通电话，介绍了中方紧急驰援汤加的具体举措，有关情况已经发布。最新的进展是，今天早晨，中国派出的两架军机已经搭载援助物资飞赴汤加。从斐济海运的中国政府救援物资已顺利抵达汤加港口并交付。中方将同汤方做好交接，确保救援物资及时送到汤加最需要的地方，帮助汤加民众早日战胜灾害、重建家园。

《澳门月刊》记者：据报道，美国国务院25日公布年度《人口贩运问题报告》。国务卿布林肯介绍称，国务院致力于在新的一年里继续指责那些从事人口贩运的国家，包括古巴、朝鲜、俄罗斯和中国。中方对此有何评论？

赵立坚：美方罔顾事实、老调重弹，年复一年发表所谓“人口贩运问题报告”无端指责别国。这充分暴露了美方借有关问题污损他国声誉、干涉他国内政的险恶用心。中方对此强烈不满、坚决反对。

中国政府打击人口贩运工作的成效有目共睹。而美方在人口贩运问题上的污点则是触目惊心。据媒体报道，过去5年，每年被贩卖至美国从事强迫劳动的人口多达10万。2020年美国报告了11190多起人口贩卖案件。美方要指责从事人口贩运的国家，那首先最应该指责的就是美国自己。

我还想强调的是，人口贩运问题只是美国系统性侵犯人权的“冰山一角”。种族灭绝、种族歧视、强迫劳动等等都是美国内人权痼疾。

美方应当正视和反省自身累累劣迹，真正让人民得享平等人权。我们也想提醒美方，种种社会痼疾的治疗需要拿出十分诚意和实在举措，而绝不是靠挖空心思掩盖逃避问题，更不要指望通过对他国抹黑指责来转移矛盾。

阿纳多卢通讯社记者：据报道，美国一架F35战机在演习时坠入南海，有评论称中方可能试图先于美国打捞飞机残骸。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。这已经不是美国第一次在南海发生事故了。前一段时间，美国核潜艇发生撞击事故，美方至今没有说清楚事故原因。这一次，他们的航母舰载机又掉进了南海。

我们对他们的飞机没有兴趣。我们奉劝有关国家多做有益于地区和平稳定的事情，而不是动辄在本地区炫耀武力。

《中国日报》记者：王毅国务委员同美国国务卿布林肯通话时，有没有谈到双方各层级交往的情况？

赵立坚：保持各层级各领域对话沟通，是去年11月16日习近平主席和拜登总统视频会晤时达成的重要共识之一。一段时间以来，中美外交团队一直进行接触，两国联合工作组开展了有效磋商。中美疾控中心主任上周举行视频通话。中国政府气候事务特使解振华将出席“主要经济体能源与气候变化论坛”部长级会议。王毅国务委员和布林肯国务卿对上述交往合作均予以积极评价，同意双方继续在各层级各领域保持对话沟通。双方一致同意继续保持两国外长的经常性沟通。

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