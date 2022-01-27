人民网联合国1月26日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军26日在安理会审议阿富汗问题会议上发言强调，国际社会要把帮助阿富汗缓解人道危机、稳定经济作为当前最重要、最紧急的优先事项，立即取消对阿富汗的资产冻结和单边制裁。

张军说，阿富汗民众正在经历一场最严重的人道主义危机。去年8月外国军队仓促撤出之后，阿富汗经济形势像自由落体一样不断恶化，许多人赖以维生的人道援助没有了。95%的家庭缺吃少穿，100多万儿童营养不良，2300万人口严重饥荒。照此趋势，到今年年中，97%的阿富汗人口将陷入贫困，每天2美元的生活支出都承担不起。拉马蒂是赫拉特难民营的一位母亲，为了让家人熬过这个冬天，她卖掉了自己的右肾和两个女儿。这就是正在发生的人间悲剧！

张军表示，将人道问题政治化，在道德上是不可接受的，在战略上也是短视而危险的。古特雷斯秘书长说，救助阿富汗民众是同时间的赛跑。不幸的是，如果再不采取大规模的紧急行动，这场比赛看来要输了。安理会上个月通过第2615号决议，申明对阿富汗提供人道援助不违反安理会制裁措施，澄清了任何可能存在的法律障碍。遗憾的是，阿富汗的人道主义危机没有得到根本改观。显然，关键的问题不是法律障碍，而是政治障碍，是人道问题政治化。人道援助被当作谈判筹码，成为政治工具和讨价还价的条件，这是在拿急需救助的3800万阿富汗人民的生命福祉玩游戏。

张军指出，阿富汗民众和国际人道救援机构面临的更加具有根本性的挑战是，阿富汗的经济还没有恢复正常运转。由于单边强制措施，不仅90多亿美元的阿富汗海外资产被冻结，而且阿富汗的国际融资渠道严重受阻，导致经济缺乏流动性，抑制了阿富汗依靠自身恢复经济发展的潜力。中方欢迎世界银行等国际机构为开展对阿融资支持所作探索，但是如果不能全面注入流动性、恢复并发展国内市场和对外贸易，国际机构的努力只能是杯水车薪。当前形势下，对阿富汗单边制裁的后果，不仅是冻结了阿富汗的金融资产，更是冻结了阿富汗人民活下去的希望。单边制裁的杀伤力并不亚于军事干涉，一样让人挨饿，一样要人性命。中方再次敦促立即取消对阿富汗的资产冻结和单边制裁。

张军表示，国际社会对未来阿富汗的期待总体上是一致的。我们都希望阿富汗坚持广泛包容的政治取向，实施温和稳健的内外政策，切实保护少数族裔、妇女儿童权益，坚决打击恐怖主义，发展睦邻友好合作。中方在此方面的立场是明确的，也一直为此积极开展工作。我们要以理性务实态度同阿临时政府加大接触，增进相互信任，施加正面影响。

张军强调，防止阿富汗再度成为恐怖主义的聚集地是国际社会共同目标，但是如果任由阿富汗人道和经济局势持续恶化，那么唯一从中获益的就是“伊斯兰国”“基地”组织和“东伊运”等恐怖分子。当前，国际社会要把帮助阿富汗缓解人道危机、稳定经济作为最重要、最紧急的优先事项。坚持“阿人主导、阿人所有”原则，当然意味着尊重阿富汗对经济资源的所有权和主导权。保障阿富汗妇女女童的权利，同样意味着为她们提供急需的人道主义帮助。如果她们连饭都吃不上，活下去都成问题，那么谈论教育、就业和参与政治就会成为一句空话。

张军说，中方呼吁国际社会增强紧迫感，加大力度对阿提供人道和经济援助，为阿富汗人民送去温暖和希望。造成阿当前困局的国家更要摒弃政治化的做法，抓紧采取行动，承担主要责任。

张军表示，作为阿富汗的邻国和伙伴，中国一直为阿富汗和平发展作出积极贡献。目前，中方正在加紧落实向阿提供2亿元人民币的人道援助物资，各种物资陆续抵达阿富汗各省，同时我们已打通“空中走廊”，恢复阿富汗松子对华出口，缓解阿富汗民众的生计困难。

张军表示，中方支持联阿援助团积极开展工作，当务之急是按照古特雷斯秘书长提出的建议，推动国际社会为阿富汗提供人道援助，帮助阿富汗人民度过难关。

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