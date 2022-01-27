新华社北京1月27日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历虎年新春即将来临之际，中国驻非洲多国使领馆向当地侨胞、留学生等发放装有防疫物资和节日礼品的“春节包”，向海外同胞致以新春问候和美好祝福。

中国驻纳米比亚大使张益明在“春节包”发放仪式上向在纳中国公民致以节日问候和新春祝福，对在纳华侨华人过去一年对疫情表现出来的大局意识和家国情怀表达感谢，对侨胞、企业和民间组织在提升中国形象、积极促进中纳关系方面作出的努力给予充分肯定。

中国驻几内亚比绍大使郭策在发放仪式上表示，大使馆将继续秉持“外交为民”理念，尽己所能为同胞提供更好的保护和协助，共同为中非友谊和几比社会发展作出新贡献，并祝愿在几比侨胞过一个平安、祥和、温暖的春节。

中国驻马里大使陈志宏在发放仪式上向全体旅马侨民致以虎年新春祝福和亲切问候，回顾过去一年中马关系发展及大使馆开展人质解救、“春苗行动”、疫情防控和领事保护等工作情况，感谢侨领和领事协助志愿者对中马关系发展和大使馆各项工作的大力支持，同时提醒在马同胞继续做好疫情和安全双重防护。

中国驻尼日尔大使蒋烽在发放仪式上说，新春佳节在即，希望“春节包”能为同胞们带来年味和祝福，祝愿所有同胞度过一个平安健康、欢乐祥和的春节。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，大使馆发放“春节包”，旨在传递党和政府对在坦侨胞的牵挂和惦念，也为大家带来同疫情继续斗争的信心和力量。

中国驻突尼斯大使张建国在发放仪式上表示，当前突尼斯正面临新一波新冠疫情冲击，大使馆高度重视大家的防疫需求，特向大家发放“春节包”，与大家携手抗疫，风雨同舟。

中国驻喀麦隆大使馆临时代办王东在发放仪式上说，疫情发生以来，祖国时刻牵挂着海外公民的身体健康和生命安全，祝愿在喀侨民能过一个健康、安全、祥和的春节。

中国驻科特迪瓦大使馆参赞周康宁在发放仪式上向海外同胞致以节日问候和新春祝福。他表示，过去一年，在中企商会和侨团的支持下，“春苗行动”得以顺利实施。农历新年来临之际，大使馆准备“春节包”，通过侨团和企业为困难同胞带去祖国的关怀。

中国驻尼日利亚大使馆领事参赞郭志强在发放仪式上说，希望小小的“春节包”能为大家带来家乡的温暖和情谊，帮助同胞增强战胜疫情的信心。

中国驻拉各斯总领事储茂明在发放仪式上表示，党和政府始终高度重视海外同胞的安危冷暖。“春节包”礼轻情意重，它寄托着祖国的牵挂和亲人的思念，也饱含总领馆的关心和祝福。（参与记者：郑扬子、谢昊、陈诚、王子正、郭骏、黄灵）

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