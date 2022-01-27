人民网北京1月27日电 （记者张丽娅）26日，由中国国际青年交流中心主办的“亮马丝路”国际讲堂启动仪式暨中日青年企业家交流会在北京举行。中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任与佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树发表主旨演讲，中日两国80余位企业代表出席。

中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任发表主旨演讲。人民网记者 张丽娅摄

在中日邦交正常化50周年之际，首期“亮马丝路”国际讲堂聚焦“凝聚青年力量、深化中日经贸合作”。朱宏任在演讲中对中国宏观经济形势以及中国企业新特点进行了介绍与分析。朱宏任指出，中日两国高水平的经济往来，显示了双方在经济领域存在的互补性和价值链分工的韧性，双方的经贸往来不仅给两国带来了巨大的经济利益，也发挥了全球贸易稳定器的作用。朱宏任认为，未来中日在绿色经济、数字经济等领域有着广阔的合作空间，也是两国实现更高水平互利合作的发展方向，中日企业还应该积极推进第三方市场合作，最终实现多方共赢的目标。

佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树发表主旨演讲。人民网记者 张丽娅摄

小泽秀树发表题为《佳能中国的企业文化》的主旨演讲。佳能在华深耕40余年，形成了独特的企业文化。小泽认为企业文化是一个企业的根基，根基不牢难以持久。他介绍了佳能中国“共生”的企业理念，强调致力于企业本地化，与中国市场共发展。

日本驻华大使馆特命全权公使志水史雄出席活动。人民网记者 张丽娅摄

日本驻华大使馆特命全权公使志水史雄在出席活动时表示：“今年是日中邦交正常化50周年，是值得纪念的一年，去年10月举行的日中首脑电话会谈中提到，将以50周年为契机，为共同构筑具有建设性、稳定性的双边关系不断加强经济合作和民间交流。因此，在疫情之下举办今天的活动非常有意义。”

当天参加活动的既有世界500强企业，也有活跃于中日两国间的中小型企业。科大讯飞股份有限公司国际合作部副总裁翟坤在接受记者采访时表示，通过国际讲堂受益匪浅，无论从宏观层面的中日经济还是微观层面的企业管理都有了更深的认识，科大讯飞已经在日本市场有了很好的合作基础，也正在加大拓展力度，一些跨国企业提供了多文化交融的典范，深受启发。

据悉，“亮马丝路”国际讲堂是中国国际青年交流中心精心打造的国际经贸合作新平台，旨在拓展青年企业家的国际视野，为深化青年企业家国际合作搭建互惠共赢的新舞台。

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