人民网曼谷1月27日电 （记者刘慧）虎年将至，以“欢乐春节”为主题的春节文化活动在吉隆坡中国文化中心启动。吉隆坡中国文化中心向当地民众推出年味十足的艺术展览、精彩的春节特辑、丰富的线上文化节目等活动，与马来西亚的朋友共贺传统佳节、共享中国文化，共度美好时光。

在文化中心展厅举办的“农历新年·全手工微缩艺术特展”，自1月10日起向民众免费开放预约参观。该活动由吉隆坡中国文化中心联合马来西亚世界文化组织（WCO）共同举办，艺术家们用12组微缩模型再现大马“年味”旧时光，带领大家穿越时空回到昔日马来西亚，共同感受浓郁年味儿，体验传统节日的文化魅力。

“我家在新村·年味浓浓溢满乡”微视频竞赛面向马来西亚全国600多家华人新村开放报名，鼓励村民们在农历新年期间，用镜头记叙和分享阖家团圆、游子归乡、年景装饰、新年团拜、民间家祭等传统民俗风貌。

今年适逢吉隆坡中国文化中心和甘肃“部省合作之年”，春节期间双方在线举办“交响丝路·如意甘肃”春节综艺晚会、新春音乐会、“数字敦煌”展、《读者》插画线上文献展、黄河文化主题画展等“欢乐春节”活动，让马来西亚民众感受古老甘肃的壮美景色和深厚文化底蕴，拉开了以“丝路·连接·对话”为主题的年度合作序幕。

今年吉隆坡中国文化中心再次与马来西亚教育部雪兰莪州教育厅、新纪元大学学院等合作，于2月12日线上举办2022壬寅年?中小学挥春比赛，马来西亚教育部管辖的全国中小学免费报名参加。

配合春节来临，作为文化中心“开卷知新·史述中国”计划的启动项目，《大河之南》人文讲座节目特别制作播出“穿越宋朝过大年”新春特辑，围绕河南考古发现、文献记载和历史演变，谈文化、讲历史、话考古，以生动的方式带领马来西亚民众了解古代中国传统节庆习俗，盘点宋朝的古人过年时的逸闻趣事。

此外，春节期间，由中国文化和旅游部精心制作的一批“欢乐春节”线上节目也在吉隆坡中国文化中心网站和社交媒体亮相。春节前至元宵节期间，中心将通过“经典文化”“魅力冰雪”“乐享生活”三大板块共14项活动，向马来西亚民众送上美好的新春祝福。

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