人民网曼谷1月27日电 （记者孙广勇）25日，“RCEP与人民币国际化”线上论坛在泰国举行。论坛由中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中银泰国”）与泰国中国企业总商会、泰国华人青年商会联合举办，中银泰国副行长吴琳主持论坛，来自驻泰中资企业、商会的一百五十余位代表参会。

中银泰国行长王宏伟致论坛开幕辞。他指出，全球最大的自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已正式生效，RCEP催生的区域经济融合机遇，将助推中泰经贸往来再上新台阶。中银泰国在此将为企业提供一揽子金融服务方案，特别是人民币相关专业服务，将帮助企业降低汇率风险，节省财务成本。同时，在数字化转型方面将加大投入，不断升级迭代特色化服务优势，满足适应客户多层次的服务需求。

泰国中国企业总商会会长王寅飞发表致辞表示，RCEP的生效将有助于激发境外人民币的需求，加快助推人民币国际化进程，人民币国际化也将为中国深度参与区域内价值链、产业链和供应链融合提供更全面的支持。

泰国华人青年商会会长李嘉淳表示，RCEP的正式生效给疫情带来的贸易寒冬注入了一剂强心针，同时也预示着后疫情时代多边自由贸易以及人民币逐步国际化的重要趋势。商会希望能够参与到RCEP正式生效后的多种利好政策中来，通过自身的平台搭建起在泰华人青年及RCEP协定国青年间沟通交流的桥梁，为泰中友谊与经贸的发展建设添砖加瓦。

中国银行（香港）有限公司首席经济学家鄂志寰、中国银行总行全球市场部助理总经理崔海涛分别以“RCEP下的宏观经济形势” “外汇及人民币汇率走势”为主题，围绕东盟经济发展、RCEP下机遇与挑战、外汇走势、汇率风险管理等热点议题，与参会代表分享了最新资讯和专业观点，并解答与会企业最关心的问题。

此次“RCEP与人民币国际化”论坛，为参会企业提供了极具时效性的讯息分享，有效地推动人民币相关政策的宣讲和沟通，同时在泰中资企业搭建了相互交流的平台。

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