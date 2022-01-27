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通讯：中国建设的“万村通”让喀麦隆村民家门口看上了非洲杯

2022年01月27日13:51 | 来源：新华网
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　　新华社雅温得1月26日电 通讯：中国建设的“万村通”让喀麦隆村民家门口看上了非洲杯

　　新华社记者罗毓

　　日前记者在喀麦隆第汝那村采访时，发现村民杰克逊·恩东戈的生活有了新的期待。

　　1月9日至2月6日，非洲杯足球赛在喀麦隆举行。看比赛成为酷爱足球的恩东戈每日劳作后最期待的时刻。

　　第汝那村位于喀麦隆首都雅温得以北70多公里，有约1000名村民，拥有电视的家庭极少，即使有也只能收看几个地方台。

　　“以前想看比赛很不容易。”恩东戈说，因为家里没有电视，以往每逢有重大比赛，他都要前往一公里外的镇上酒吧观看。

　　然而，现在情况有了改变。

　　2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出“为非洲1万个村落实施收看卫星电视项目”。4年后，“万村通”执行单位中资企业四达时代进入喀麦隆，目前已为当地300个村落共计6000个家庭和900个公共区域免费安装电视机和配套设施，这当中就有第汝那村。

　　自从村里有了100寸、高清分辨率且包含至少30套免费节目的投影电视，恩东戈看球赛再也无须远行。

　　记者在采访时，适逢喀麦隆队的一场关键比赛。下午五点，恩东戈和约20名村民干完农活，提着一桶棕榈酒，来到村里的投影电视前观赛。

　　比赛结束，喀麦隆队4-1战胜对手晋级第二轮。恩东戈和几名村民兴奋地跳起来，互相拥抱。“喀麦隆队今晚的表现太好了，我太高兴了，更高兴的是，投影电视信号好，画面质量高，观看体验没打折扣。”恩东戈说道。

　　在“万村通”提供的节目频道里，除了足球比赛，还有国际国内新闻、防疫知识，甚至还有中国译制影视剧。

　　“我们能看到许多优质节目，我们这里经常停电，电视配套的太阳能电池刚好解决了这个问题，中国企业建设的‘万村通’很有社会责任感。”恩东戈说。

　　记者在更多的采访中发现，中国建设者们考虑的不仅仅是工作之余看场球赛带来的愉悦和放松，他们想给非洲人民带来一扇通往世界的窗口，以及更多的就业机会。

　　“这些不同的节目帮助村民打破认知偏差，开阔眼界，许多年轻村民开始意识到外面有更多机会，打算出去闯荡。”“万村通”在喀总协调人薛晓科说。

　　“万村通”不仅让村民“通”世界，还培养了600多名本土技术人才。

　　“我们喀麦隆年轻人获益很多，不仅赚了钱，改善了生活，还学到了新本领。”32岁的洛朗·巴拉入职四达时代已有5年，经过专业培训的他经常穿梭于当地村庄，为项目运营提供技术支持，如今已成长为四达时代喀中部大区区域经理。

　　“从前的中非合作多是架桥修路，在中非数字合作的背景下，我们利用先进技术帮助非洲国家搭建数字电视信号网，进行技术转移，使其具备自主制作数字视听内容的能力。”薛晓科说。

　　“现在300个村庄还远远不够，我们应该走得更远，让‘万村通’遍布整个喀麦隆。”喀麦隆新闻部对接“万村通”的技术总监迪迪埃·阿力关对“万村通”的未来充满信心。

(责编：徐祥丽、崔越)

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