新华社联合国1月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军26日说，中方呼吁国际社会增强紧迫感，加大力度对阿富汗提供人道和经济援助，为阿人民送去温暖和希望。

张军在当天举行的联合国安理会阿富汗问题会议上说，阿富汗民众正在经历一场最严重的人道主义危机。95%的家庭缺吃少穿，100多万儿童营养不良，2300万人口严重饥荒。照此趋势，到今年年中，97%的阿富汗人将陷入贫困。

他说，目前阿富汗人道主义危机急需解决的关键问题不是法律障碍，而是政治障碍，是人道问题政治化。人道援助被当作谈判筹码，成为政治工具和讨价还价的条件。当前形势下，对阿富汗单边制裁的后果，不仅是冻结了阿富汗的金融资产，更是冻结了阿富汗人民活下去的希望。中方再次敦促立即取消对阿富汗的资产冻结和单边制裁。

张军表示，当前，国际社会要把帮助阿富汗缓解人道危机、稳定经济作为最重要、最紧急的优先事项。坚持“阿人主导、阿人所有”原则，当然意味着尊重阿富汗对经济资源的所有权和主导权。保障阿富汗妇女女童的权利，同样意味着为她们提供急需的人道主义帮助。

他说，目前，中方正在加紧落实向阿提供2亿元人民币的人道援助物资，各种物资陆续抵达阿富汗各省。同时中方已打通“松子空中走廊”，恢复阿富汗松子对华出口，缓解阿富汗民众的生计困难。中方支持联合国阿富汗援助团积极开展工作，推动国际社会为阿富汗提供人道主义援助，帮助阿富汗人民渡过难关。

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