人民网北京1月27日电 （记者苑基荣）当地时间1月26日，中国驻斯里兰卡大使戚振宏走访斯里兰卡华助中心，慰问在斯同胞代表并出席“春节包”发放仪式。使馆经商参赞李光军、警务参赞闫海生、领事部门负责人王克启和斯里兰卡华联会会长张旭东、中商会代表安昕、华助中心主任蔡志鑫以及在斯华侨华人、港台同胞、留学僧代表共约20多人参加活动。

中国驻斯里兰卡大使馆发放“春节包”。中国驻斯里兰卡大使馆供图

戚振宏表示，过去一年，中国驻斯里兰卡大使馆认真践行“外交为民”理念，与广大在斯同胞携手防疫抗疫，有效维护了在斯同胞的安全与健康。与此同时，广大在斯同胞过去一年积极响应使馆号召，全力配合各项远端防控措施，为国内防控大局做出了重要贡献。当前，新冠肺炎疫情延宕反复，奥密克戎变异病毒疫情来势汹汹，希望大家继续时刻保持警惕，慎终如始，不麻痹、不松劲、不懈怠，加强自我防护，遵循“非必要、非紧急不旅行”，过个健康平安祥和的春节。

戚振宏强调，使馆将做好在斯同胞的服务员，继续为大家办实事、解难事，与大家和衷共济、砥砺前行，为早日战胜疫情不懈努力。春节过后即将迎来北京冬奥会，让我们一起为中国祝福、为冬奥喝彩。

中国驻斯里兰卡大使馆发放“春节包”。中国驻斯里兰卡大使馆供图

在场同胞衷心感谢党和政府的关怀关爱，对祖（籍）国日益富强感到骄傲自豪，对稳在当地更加充满信心，祝愿北京冬奥会圆满成功，祝福伟大祖（籍）国更加繁荣昌盛、人民更加幸福安康。

为做好“春节包”发放，使馆根据前期摸排情况，有针对性地陆续向在斯困难同胞、滞留船员、留学僧、离职务工人员发放200多份“春节包”。

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