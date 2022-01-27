人民网伦敦1月26日电 （武一丹、董青）由英国48家集团俱乐部、英国中国商会与英中贸易协会联合举办的“破冰者”2022新春庆祝活动在线上成功举办。国家主席习近平向“破冰者”2022新春庆祝活动致贺信。

习近平指出，上世纪50年代，以杰克·佩里先生为代表的英国企业家开启“破冰之旅”，打破了西方对华贸易的坚冰。今年是中英建立大使级外交关系50周年，回首过去，我们不会忘记为中英关系发展作出历史贡献的老一辈友人。展望未来，希望两国有识之士和工商界代表秉持“破冰精神”，不断拓展互利合作，赋予中英友好新的时代内涵，更好造福两国和两国人民。

郑泽光在致辞中强调，习近平主席的贺电充分体现了中方对发展中英关系的积极态度以及对两国有识之士和工商界代表的殷切期待。希望两国各界有识之士积极响应习主席的号召，发扬“破冰精神”，坚定信心，积极进取，为推动中英关系在新的历史起点上健康稳定发展贡献力量。

他特别指出，要不惧“拦路虎”，坚定合作的信心；勇做“开山虎”，共享中国发展机遇；争当“奋斗虎”，共创互利共赢成果。希望大家把握时代潮流，破除新时期影响双方正常交往与互利合作的“坚冰”，为中英合作注入正能量。积极推动中英各领域对话与合作，争取早行动、早收获。发挥各自优势，深化贸易、投资、金融、制造业、基础设施等传统领域合作，拓展医疗卫生、金融科技、绿色能源、数字经济、创意产业等新领域务实合作，开拓第三方市场合作，打造更多合作新亮点，更好造福两国人民和世界人民。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。英国中国商会供图

本次活动以“共庆中国年，迈向新未来”为主题，近500名中英嘉宾观众齐聚云端，共度新春佳节携手迈向新未来。英国前财政大臣哈蒙德勋爵，英国驻华贸易专员吴侨文，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里，英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建，英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务总监古沛勤爵士等嘉宾出席本次活动并致辞。

英国前财政大臣哈蒙德勋爵在致辞中表示，中国是世界第二大经济体并在英国的出口市场和进口来源中占有重要地位。目前，预测显示中英经济都在强劲复苏中，英国公司将继续积极寻求机会进军正在快速增长的中国消费市场，中国将成为英国脱欧后的重要合作伙伴。

英国前财政大臣哈蒙德勋爵致辞。英国中国商会供图

英国驻华贸易专员吴侨文表示，经贸一直是中英关系的中流砥柱。中英两国均将对方视为重要的市场，英国在中国的投资也在持续增长。中国企业认可英国透明、可预测的投资环境，英国也非常欢迎中企对英国绿色转型的贡献。未来英国将与中国企业共同发展电动汽车制造业、可再生能源供应链，携手为绿色经济做出贡献。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，这是整个破冰者团队组织的第45次新春庆祝活动。中英两国之间发展潜力巨大，要继续保持双边贸易往来，加强对话，增进了解。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里致辞。英国中国商会供图

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在致辞中表示，在中国老虎象征着力量、勇气、决心和信心，希望在当前两国关系面临新的机遇和挑战下，双方可以更加开放包容，合作共赢，在即将迎来的虎年共同开创一个崭新的未来。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建致辞。英国中国商会供图

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务总监古沛勤爵士为嘉宾送上虎年新春祝福，称赞华人群体为英国社会做出的卓越贡献有目共睹。希望中英两国携手合作，不断增强经济、商业及文化纽带，在新的一年里蓄满动力，继续增进双方交流互信，为中英经贸合作注入新的活力。

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务总监古沛勤爵士致辞。英国中国商会供图

今年的庆祝活动再次以在线方式举办，现场气氛欢乐祥和、暖意十足，洋溢着春意盎然、喜庆热烈的浓浓年味儿。主办方特别设置了文化互动环节,在虎年美食节目中为大家呈现了虎年“意头菜”，展示了中国博大精深的美食文化。精彩的歌唱表演、中国民族舞蹈表演等更是精彩纷呈，营造出特别的云上虎年新春氛围。为表达对2022年北京冬奥会的期待与祝福，与会观众还观看了2022年北京冬季奥林匹克奥运会歌曲联唱。奥林匹克冰雪与中国传统文化交相辉映，为本次“破冰者”新春庆祝活动画上圆满句号。

据了解，本次活动由英国48家集团俱乐部、英国中国商会、英中贸易协会联合举办，三家主办方多年来持续为中英各界人士交流对话搭建平台，助力中英经贸合作，共同推动中英友好关系向前发展。

(责编：崔译戈、常红)